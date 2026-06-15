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Ormanda buldukları paslı kutulardan 15 milyon liralık altın çıktı Türk hekimlerinden dünyaya parmak ısırtan tıp mucizesi! Tarihi operasyonla dünyada bir ilk resmen başarıldı! Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı Gerçekten savaş bitiyor mu? ABD ve İran anlaştı, belirsizlik sürüyor... Yaşanan durum tartışmalara yol açtı Karatay'ın 10 yaş gençleştiren o besini böyle uygulamalı: Yaşlanma karşıtı sanki dev bir silah Kapalıçarşı'da hareketlilik! İşte gram altın için beklenen yeni rakam Akıl almaz yer altındaki dev mantar ağı ilk kez haritalandı: Bilimi ayağa kaldıracak... Uzmanlar ele aldı
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Foto - Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı

2026 Dünya Kupası’na ilk kez katılan Yeşil Burun Adaları, turnuvaya dikkat çeken bir sonuçla başladı. Grubu ilk hafta maçında İspanya ile Yeşil Burun Adaları, ABD'nin Atlanta şehrinde karşı karşıya geldi.

#2
Foto - Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı

Ürdünlü hakem Adham Makhadmeh'in yönettiği mücadelede İspanya'nın ilk yarıda bir topu direkten döndü. İkinci yarı tamamen oyun üstünlüğünü elinde tutan İspanyollar düşük tempoda maç oynarken pozisyona girmekte zorlandı. Afrika ekibi ise maçın son anlarında kontralarla atak hazırladı ve uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı.

#3
Foto - Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı

İspanya'da Lamine Yamal 71. dakikada oyuna girerken, Dani Olmo ve Nico Williams hamleleri de sonuç getirmedi. Iğdır FK'da forma giyen Ryan Mendes ile Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Lopes Cabral, mücadeleye 11'de başlarken Başakşehirli Nuno Da Costa ise 61'de oyuna girdi. Yeşil Burun Adaları golsüz tamamlanan maçla birlikte Dünya Kupası'na 1 puanla başladı. Luis de la Fuente'nin öğrencileri ise favori olarka çıktığı maçta puan kaybı yaşadı.

#4
Foto - Dünya Kupası’nda ilk maçta büyük sürpriz! Yeşil Burun Adaları İspanya’dan puanı kaptı

İspanya, grubun ikinci maçında Suudi Arabistan ile; Yeşil Burun Adaları ise Uruguay ile karşılaşacak.

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