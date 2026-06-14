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Gündem Kıvrak Cemal Enginyurt'un izinde! Zıp zıp Mahir şimdi de Zikzak mahir oldu
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Kıvrak Cemal Enginyurt'un izinde! Zıp zıp Mahir şimdi de Zikzak mahir oldu

Yeniakit Publisher
Cem Kaya Giriş Tarihi:
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CHP içerisindeki menfaat kavgası ve sinsi ayak oyunları, fondaş medyanın ekranlarında bir bir ifşa olmaya devam ediyor. Daha birkaç gün önce Şule Aydın’ın programında boy gösterip, 2020 yılında Veli Ağbaba'ya dönerek devrik lider Kemal Kılıçdaroğlu için "Bu ne kadar yalancı adam" dediğini itiraf eden Ali Mahir Başarır'ın, koltuk uğruna düştüğü zillet izleyenleri hayretler içinde bıraktı.

Kurultay döneminde koltuk kapmak için daldan dala zıplayan "Zıp zıp Mahir", şimdi de geçmişte çektiği kirli bir videonun arkasına sığınarak Kılıçdaroğlu’na yaltaklanmaya ve dünün "yalancı" dediği isminden af dilemeye başladı. Çıkarı için dün sövdüğünü bugün öpüp başına koyan bu ilkesiz zihniyet, CHP siyasetinin nasıl bir samimiyetsizlik ve ikiyüzlülük bataklığına saplandığını bir kez daha gözler önüne serdi.

Siyasi ikbal ve makam hırsı için ilkelerini pazara çıkaran kirli ittifakın aktörleri, koltukları tehlikeye girince dün hakaret ettikleri liderlerin önünde takla atmaktan zerre utanmıyorlar. 2023 yılında çektiği videoda Kılıçdaroğlu için "Önünde eğilirim, çocuklarım ve ailem için çok kıymetli bir büyüğümüz olarak başımızda olacak" diyerek adeta biat tazeleyen Ali Mahir Başarır'ın bu zikzakları, partisinin tabanında da büyük bir tiksintiyle karşılanıyor. Kendi çocuklarının geleceğini bile dünün "yalancı" ilan ettiği bir adamın gölgesine meze yapacak kadar alçalan bu omurgasız siyaset tarzı, aziz milletimizin vicdanında şimdiden mahkum oldu.

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