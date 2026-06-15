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Dünya Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
AA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
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Korkunç kaza! Yolcu otobüsü devrildi: 28 kişi hayatını kaybetti

Afrika'nın doğusunda yer alan Etiyopya'da yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi vefat etti.

Etiyopya'nın Amhara bölgesinde, başkent Addis Ababa'ya giden yolcu otobüsünün uçuruma yuvarlanması sonucu 28 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.

Etiyopya polisinden yapılan açıklamaya göre, Dessie ile Kombolcha kentleri arasındaki "Harego" adıyla bilinen yol kesiminde sabah saatlerinde Addis Ababa'ya doğru seyreden yolcu otobüsü, yaklaşık 100 metre derinliğindeki uçuruma yuvarlandı.

 

28 kişi vefat etti

Kazada şimdiye kadar 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, bazıları ağır çok sayıda kişi yaralandı.

Yetkililer, yaralıların sağlık kuruluşlarına sevk edilmesi çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

Polis, kazanın nedenine ilişkin soruşturmanın devam ettiğini kaydetti.

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