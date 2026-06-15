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Gündem Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu!
Gündem

Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu!

Yeniakit Publisher
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Ege'nin karşı kıyısında büyük panik! Türkiye-Mısır askeri ortaklığı Yunanistan'ı korkuttu!

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde ivme kazanan askeri ve stratejik iş birliği, Ege ve Doğu Akdeniz'de haksız iddialarla gerilim üreten Yunanistan'da adeta deprem etkisi yarattı. İki ülkenin hava kuvvetlerinin katılımıyla 4 Haziran'da Mısır'da başlayan ve 17 Haziran'a kadar sürecek olan dev ortak hava tatbikatı, Atina yönetimini ve Yunan basını ciddi bir paniğe sevk etti.

Türkiye ile Mısır arasında hız kazanan askeri iş birliği Yunanistan'da panikle karşılandı. Yunan basını, Ankara-Kahire yakınlaşmasının Doğu Akdeniz'deki dengeleri etkileyebileceğini belirterek, "Atina neden Kahire'yi kaybediyor?" sorusunu gündeme taşıdı.

Türkiye ile Mısır arasında son dönemde artan askeri iş birliği, Yunanistan basınında geniş yankı uyandırdı. Yunan medyasında yayımlanan analizlerde, Kahire'nin Ankara ile geliştirdiği ilişkilerin Atina açısından endişe verici olduğu yorumları yapıldı.

Türkiye ve Mısır hava kuvvetlerinin katılımıyla 4 Haziran'da Mısır'da başlayan ve 17 Haziran'a kadar sürecek ortak hava tatbikatı, İsrail basınının ardından Yunanistan'da da gündemin üst sıralarında yer aldı.

DOĞU AKDENİZ'E DİKKAT ÇEKTİLER

Yunan basınında yer alan haberlerde, Ankara ile Kahire arasındaki askeri temasların son dönemde belirgin şekilde arttığına dikkat çekildi.

İki ülkenin güvenlik ve savunma alanlarında daha kapsamlı bir iş birliği zemini oluşturduğu belirtilirken, bu yakınlaşmanın Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'daki dengeler üzerinde etkili olabileceği değerlendirildi.

 

"ATİNA KAHİRE'Yİ KAYBEDİYOR"

"Atina neden Kahire'yi kaybediyor?" başlığıyla yayımlanan analizde, Mısır'ın Yunanistan'ın önemli ortaklarından biri olduğuna vurgu yapıldı.

Haberde, Kahire'nin Ankara ile ilişkilerini geliştirmesinin Atina açısından soru işaretleri doğurduğu belirtilerek, "Atina'nın en önemli müttefiklerinden birinin Ankara'ya yaklaşması, kendi sorumlulukları hakkında bir şeyler söylemiyor mu?" ifadelerine yer verildi.

Yunan basını, Türkiye-Mısır ilişkilerindeki son dönemdeki ivmenin yalnızca ikili ilişkiler açısından değil, bölgesel güç dengeleri bakımından da yakından takip edilmesi gereken bir gelişme olduğunu öne sürdü.

 

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