0553 313 94 23

Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik geleneğini yaşatmak ve kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi anmak amacıyla bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32.

12 Eylül 2019 Perşembe 10:22
Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik geleneğini yaşatmak ve kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi anmak amacıyla bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına Kırşehirlileri davet etti.


Ahilik Haftası dolayısıylaaçıklama yapan Vali Akın; "Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde kutlanan Ahilik Haftasının 32.’sini bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için, ev sahibi olmanın bilinci ile etkinliklere katılarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız"dedi.


Kırşehir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu’nca hazırlanmakta olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, "Her sene olduğu gibi yine ilçelerimizi de kapsayacak şekilde güzel bir program hazırlandı. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarımızın yanı sıra ilimizdeki tüm kurumların katılımı ile düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ahilik geleneğimize sahip çıkmak ve Kırşehir’imizin adını duyurmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle, Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum"diye konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 10:22
  1. kültür
  2. sanat

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ayhan: "Su birikintilerini engelleyeceğiz”
    1. Ayhan: "Su birikintilerini..
    2. Bursa’da dört katlı bina alev alev..
    3. Annelerin HDP önündeki oturma eylemi..
    4. 2000 TL altı alınabilecek akıllı..
    5. Kalça estetiği yaptırırken dikkat
    6. VakıfBank gümrük işlemlerinde..
    7. Ahilik Kutlamalarında, devlet..
    8. İnternet hız testi nasıl yapılır?
    9. Çağla Şikel "vergi kanununa muhalefet"..
    10. "Duman 7 Operasyonu"nda 126 şüpheli..
    11. TechAnkara Proje Pazarı 2019..
    12. Maliye Bakanlığı yenileniyor
    13. Bursa’da kurtuluş coşkusu
    14. "Pizzaya tükürme" davasına karışan Ece..
    15. Bağcılar’da 3 bin 64 asansör güvenlik..
    16. Bağ evinde çıkan bıçaklı kavga
    17. İstanbul'da komşular şoka girdi!..
    18. Türkiye’ye model olacak protokol
    19. Asya borsaları
    20. Diyetisyen Merve Sena Nazlı: “Konya..
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Ailesi HDP önünde eylem yapıyordu! MOBESE kayıtları ortaya çıktı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Sinsi sinsi işgal ediyorlar! İstihbarat raporları yayımlandı
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Bülent Arınç'tan Ahmet Türk eleştirilerine cevap
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    Nihat Genç’ten Soner Yalçın ve Ekrem İmamoğlu'na yeni salvolar: İki yüzlü...
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı
    İkisinin de oy potansiyeli merak ediliyordu! Babacan ve Davutoğlu seçim anketinde çakıldı

    Günün Karikatürü

    12 Eylül 2019
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    Ahmet Davutoğlu'nun ekibi belli oldu! İşte yeni partiye katılan 26 isim...
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu
    AK Partili isimden Selahattin Demirtaş açıklaması: Tahliyesi iyi oldu