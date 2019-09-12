Vali Akın, Kırşehirlileri Ahilik Kutlamaları etkinliklerine katılmaya davet etti

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, Ahilik geleneğini yaşatmak ve kurucusu Ahi Evran-ı Veli’yi anmak amacıyla bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştirilecek 32. Ahilik Haftası Kutlamalarına Kırşehirlileri davet etti.

Ahilik Haftası dolayısıylaaçıklama yapan Vali Akın; "Kırşehir merkez olmak üzere ülkemiz genelinde kutlanan Ahilik Haftasının 32.’sini bu yıl 16-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleştireceğiz. Anadolu insanının ekonomik ve kültürel yaşamında önemli bir yer tutan Ahilik; dürüstlüğün, sevginin, dostluğun, yardımlaşmanın, hoşgörünün, bilginin ve dayanışmanın sanat ile birleşimidir. Bu kültürü tanıtmak için, ev sahibi olmanın bilinci ile etkinliklere katılarak misafirlerimizi en iyi şekilde ağırlamanın gayreti içinde olacağız"dedi.

Kırşehir’de gerçekleştirilecek etkinliklerin Ticaret Bakanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Ahilik Kutlamaları Merkez Yürütme Kurulu’nca hazırlanmakta olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, "Her sene olduğu gibi yine ilçelerimizi de kapsayacak şekilde güzel bir program hazırlandı. Ticaret Bakanlığımız öncülüğünde Valiliğimiz, Belediye Başkanlığımız, Kırşehir Ahi Evran Üniversitemiz, TOBB, TESK, TESKOMB ve esnaf teşkilatlarımızın yanı sıra ilimizdeki tüm kurumların katılımı ile düzenlenen etkinliklerin en iyi şekilde gerçekleşmesi için gayret göstereceğiz. Ahilik geleneğimize sahip çıkmak ve Kırşehir’imizin adını duyurmak için hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Bu nedenle, Ahilik kültürüne yakışır bir şekilde hazırlanan Ahilik Haftası kutlamalarımıza tüm halkımızı davet ediyorum"diye konuştu.