  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Vali Akbıyık’tan Şemdinli ilçesine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-06-18 19:02:19 -
Vali Akbıyık’tan Şemdinli ilçesine ziyaret

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Şemdinli ilçesini ziyaret etti.


Kaymakam Yakup Güven, Belediye Başkanı Tahir Saklı, İlçe Emniyet Müdürü Murat Evren ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Akbıyık, esnafı ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içip sohbet eden Vali Akbıyık, ardından yeni yapılan öğretmenevi binasında incelemelerde bulundu.


Vali Akbıyık daha sonra ilçeden ayrıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Fiat Linea
Satılık 2014 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı