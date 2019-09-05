Vali Akbıyık, İkiyaka dağlarında denetlemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapımları devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetledi.

Komutanlar tarafından karşılanan Vali İdris Akbıyık, 3 bin 200 rakımında bulunan İkiyaka dağlarında vatan savunmasında bulunan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Bölücü terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Akbıyık, daha sonra buradaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapımı devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetleyerek komutanlardan bilgi aldı. Dört mevsimin bir arada yaşandığı İkiyaka dağlarındaki Cilo Sat göllerini ve karla kaplı bölgeleri gezen Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde bölücü terör örgütünden temizlenen bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla piknik yaptıklarını söyledi.

Vali Akbıyık, ”İkiyaka dağlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlıklarımızın üs bölgeleri var. Biz de İkiyaka dağlarındaki Gölerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla bugün buraya geldik. Şu anda da Sat göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye’nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyorlar. Bunları da yerinde gördük" dedi.

Ziyarette Vali İdris Akbıyık’a Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztür ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.