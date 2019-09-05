0553 313 94 23

Vali Akbıyık, İkiyaka dağlarında denetlemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapımları devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetledi.

05 Eylül 2019 Perşembe 09:59
Vali Akbıyık, İkiyaka dağlarında denetlemelerde bulundu

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları sonucu bölücü terör örgütünden temizlenen Yüksekova ilçesindeki İkiyaka dağlarında 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapımları devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetledi.


Komutanlar tarafından karşılanan Vali İdris Akbıyık, 3 bin 200 rakımında bulunan İkiyaka dağlarında vatan savunmasında bulunan asker ve güvenlik korucularıyla bir araya gelerek onlarla bir süre sohbet etti. Bölücü terör örgütüne karşı büyük başarılara imza atan güvenlik güçlerine görevlerinde başarı ve kolaylıklar dileyen Vali Akbıyık, daha sonra buradaki Göllerbaşı, Düztepe, Binbir Kapı ve 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapımı devam eden bina, kule ve güvenlik yollarını denetleyerek komutanlardan bilgi aldı. Dört mevsimin bir arada yaşandığı İkiyaka dağlarındaki Cilo Sat göllerini ve karla kaplı bölgeleri gezen Akbıyık, güvenlik güçlerinin başarılı operasyonları neticesinde bölücü terör örgütünden temizlenen bölgede artık dağcıların ve vatandaşların rahatlıkla piknik yaptıklarını söyledi.


Vali Akbıyık, ”İkiyaka dağlarında Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Jandarma Komutanlıklarımızın üs bölgeleri var. Biz de İkiyaka dağlarındaki Gölerbaşı, Binbir Kapı, Düztepe ve 3 bin 365 Tepe Üs Bölgeleri’nde yapılan binalarımızı, kulelerimizi ve güvenlik yollarımızı kontrol etmek amacıyla bugün buraya geldik. Şu anda da Sat göllerindeyiz. Burası 3 bin 200 rakım ve halen kar var. Burası Türkiye’nin Alpleri diyebileceğimiz vatanın cennet bir köşesi. Eski günler artık geride kaldı. Vatandaşlarımız, dağcılarımız rahatlıkla buralara gelerek piknik yapabiliyorlar. Bunları da yerinde gördük" dedi.


Ziyarette Vali İdris Akbıyık’a Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztür ve Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş de eşlik etti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Eylül 2019 Perşembe 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava tarifi
    1. Hamsi tava nasıl yapılır? Hamsi tava..
    2. Fernando Muslera'dan Volkan Demirel..
    3. Efeler Belediyesi’nden çocuklara..
    4. Merkez Bankası enflasyon rakamlarını..
    5. Ümit Milli Futbol Takımı'nın konuğu..
    6. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay..
    7. Selçuk: "Ortaöğretimde sınıf geçme..
    8. İngiltere ile diyalog atağı
    9. İstanbul'da kurusıkıdan gerçek silah..
    10. Çinlilerden kiraz ve siyah incire..
    11. Gram altın 282 lira seviyelerinde
    12. Araçlarda bulundurulması gereken..
    13. Amerika bu olayı konuşuyor! Ne yaptın..
    14. Kırklareli'nde 22 kaçak göçmen yakalandı
    15. Küçükali’de çevre düzeni çalışması..
    16. Başkan Palancıoğlu: “Vatandaşlarımızın..
    17. Nevşehir Belediye Meclisi Eylül ayı..
    18. KAEÜ’sinden bölgesel kalkınmaya destek..
    19. Garanti BBVA'dan taksit ödeyen konut..
    20. Selçuk: "Okullar arasında öğrenme..
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    ABD'den Türkiye açıklaması: Bundan sonra...
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    İP’li vekilden ayakkabılı rezalet! Nerede kaldı örfünüz, adetiniz?
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Başkan Erdoğan'dan Ahmet Davutoğlu'na ağır gönderme
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Çin yapımı İHA alay konusu oldu
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş
    Bomba iddia: İstifasının nedeni ihraç kararı değilmiş

    Günün Karikatürü

    5 Eylül 2019
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Aylar önce söylenmişti! Türkiye ve Rusya'dan dolara ağır darbe
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!
    Melih Gökçek sonunda patladı: Kazığı bile alkışlıyorlar, kıvırtmayın!