Popüler oyun platformlarından olan Steam tarafından geliştirilen Valheim, Türkçe dil desteğiyle oyun severlere keyifli anlar yaşatıyor. Valheim, piyasaya iki hafta önce çıkmasına rağmen 2 milyon indirilerek Steam’de rekor kırması oyun severlerin ilgisini daha çok arttırdı. Oyun severler Valheim hakkında daha çok bilgi almak için internette araştırmaya başladı. İşte” Valheim nedir? Valheim fiyatı ne kadar?” sorularının cevabı…

Valheim nedir?

Viking temalı karakterlerle hayatta kalma oyunu olan Valheim, karakterin sadece kıyafetleriyle büyük bir haritanın ortasına bırakılmasıyla başlıyor. Oyun içerisinde bir yandan kendi yerleşiminizi geliştirirken diğer bir taraftan da canavarlar ve düşmanlardan korunmaya çalıştığınız bir hayatta kalma oyunudur.

Valheim ne kadar?

15 Şubat tarihinde Steam üzerinden çıkış yapan Valheim'in Türkiye özel fiyatı 32 lira. Oyun yurt dışında ise 20 dolara satılıyor.

Valheim sistem gereksinimleri nelerdir?

Valheim oyunu için sistem gereksinimleri minimum olacak şekilde aşağıdaki gibidir.

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7 veya üstü

İşlemci: 2.6 GHz Çift Çekirdekli veya benzeri

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 500 serisi veya benzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 1 GB kullanılabilir alan