Valerien Ismaelden sürpriz kadro kararı!

Süper Lig'in 10. haftasında bu akşam Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Vodafone Park Stadı’nda oynanancak müsabaka saat 20:00’de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan'ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.

Ligde averajla ikinci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Beşiktaş teknik direktörü Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Valerien Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak.

Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan’ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero’dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael’in Tayyip Talha’nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin’in olacak.

Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael’i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı’nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal’ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael’i mutlu etti.

Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli’yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih’i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson'la kuracak olan Ismel, Ghezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş’ın Trabzonspor karşısındaki gol silahları N’Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.

Geçtiğimiz hafta Giresunspor'u deplasmanda 1-0 yenen ve 3 maçlık galibiyet hasretini sonlandıran Beşiktaş'ta; Trabzonspor maçı öncesi Romain Saiss, Emrecan Uzunhan ve Atiba Hutchinson sakat.

Hafta içinde UEFA Avrupa Ligi'nde Fransızlar'ın güçlü temsilcisi Monaco'yu 4-0 mağlup ederek büyük sükse yapan Fırtına ise bu galibiyeti siyah-beyazlılardan alacağı üç puanla taçlandırmak amacında.

Süper Lig'de bu akşam Beşiktaş ile kritik bir maça çıkacak olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi karşısında uzun süredir kaybetmiyor.

Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray önünde son yenilgisini 2020-2021 sezonunun 27. haftasında sahasında Fenerbahçe karşısında 1-0'lık sonuçla alan tecrübeli çalıştırıcı, tam 594 gündür ezeli rakiplerine karşı mağlubiyet yüzü görmedi. Karadeniz ekibi, bu dönemde 8 karşılaşma oynarken 3 galibiyet, 5 beraberlik aldı.

Fırtına, 3 Büyük rakibi karşısında Avcı ile İstanbul'da da hiç kaybetmedi. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 2 beraberlik elde ederek İstanbul'dan hep mutlu döndü. Trabzonspor, Beşiktaş deplasmanlarında ise oynadığı 2 karşılaşmadan da 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Bordo-Mavili takımda teknik direktör Abdullah Avcı, hafta içinde Monaco'yu 4-0 mağlup ettiği Avrupa Ligi maçının kadrosunda bazı değişikliklere gidecek. Özellikle sağ kanatta oynatacağı ismi belirleme noktasında kararsız kalan tecrübeli çalıştırıcı, sakatlığı nedeniyle dünkü idmana katılmayan ve Trabzon'da bırakılan Djaniny'nin yerini yerli bir isimle dolduracak.

Avcı'nın bu mevkide Yusuf Yazıcı ile Abdülkadir Ömür arasında kaldığı ancak tercihini Yusuf'tan yana kullanma ihtimalinin daha yüksek olduğu gelen haberler arasında.

Trabzonspor'un Uruguaylı oyuncusu Maxi Gomez, Beşiktaş maçına özel olarak hazırlandı. Monaco karşısında kırmızı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyen ve takım arkadaşlarını tribünden destekleyen yıldız golcü, taraftara kendini affettirmenin planları içinde. Kritik mücadelede 11'de olması beklenen 26 yaşındaki santrfor, ağları sarsıp Süper Lig'deki gol sessizliğini bozmayı hedefliyor.

Trabzonspor'da Dorukhan Toköz, Edin Visca, Bruno Peres ve Serkan Asan'ın sakatlıkları sürüyor. Kadroya dahil edilen Hüseyin Türkmen'in durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Gol yollarında kulübeden alınan katkıda Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı'nın, Beşiktaş'ın hocası Valerien İsmael'e bariz üstünlüğü bulunuyor. Avcı, 41 değişiklik yaparken sonradan oyuna giren isimler 5 gol ve 1 asist üretti. İsmael ise kenardan sahaya sürdüğü 32 isimden sadece 2 asistlik katkı sağlayabildi.

Geçen sezonki performansıyla Trabzonspor'un Süper Lig şampiyonluğunda önemli pay sahibi olan Uğurcan Çakır, bu sezon ise beklentilerin çok uzağında. Tecrübeli eldiven, yüzde 56.5 kurtarış oranıyla şu an için ligin en kötü kalecisi durumunda. Beşiktaş'ın 1 numarası Ersin Destanoğlu ise yüzde 62.5 ile sondan üçüncü sırada.

Geride kalan maçlarda Trabzonspor'un en büyük sorunu bitiricilik oldu. Girdiği pozisyonların yüzde 5.9'unu golle sonuçlandıran Karadeniz ekibi, ligde sondan 4. sırada yer aldı. Beşiktaş ise bu konuda en iyi dördüncü takımı olmasıyla dikkat çekiyor. Yüzde 11.3 değer yakalayan siyah-beyazlılar, çift haneye ulaşarak iyi bir oran tutturdu.

MUHTEMEL 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Salih, Gedson, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst

TRABZONSPOR: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Bakasetas, Yusuf Yazıcı , Trezeguet, Gomez.