Valerien Ismael'den istifa sorusuna cevap

Süper Lig'in 10. haftasında Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı. Siyah-beyazlılarda teknik direktör Valerien Ismael maç sonu açıklamalarda bulunurken tribünlerin istifa çağrısına da yanıt verdi.

"Türkçe bilmiyorum"

İstifa tezahüratlarına ilişkin konuşan Ismael, "Türkçe bilmiyorum, maç hakkında konuşmak istiyorum." ifadelerini kullandı. Ismael'in bu sözleri sosyal medyada Beşiktaş taraftarının tepkisini çekti.

Valerien Ismael'in açıklamasının devamı şöyle:

"Bu hatalar işin parçası"

"Yüzde 60'a yakın topla oynadık. Top sizdeyken, fazla koşamazsınız. Kazanamadığımız için çok üzgünüz. Maçta hatalar yaptık, bu hatalar olunca, galip gelmek zorlaşıyor. Bu hatalar da işin parçası, bu hataların arkasına saklanmıyoruz. Kazanmak için sona ana kadar her şeyi yaptık.

"Ghezzal'ın sakatlığını kötü hissettim"

Hatalar yaptığımız için gol yedik. Hataların olduğu ortamda da galip gelmek beklenemez. Rachid Ghezzal için pazartesi gününü beklememiz gerek. Kontrollerden sonra durumunu göreceğiz. Sakatlığını kötü hissettim, umarım kötü değildir."