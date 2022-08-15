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Spor Valerian Ismael'e büyük eleştiri! Böyle büyük takım hocası olunmaz...
Spor

Valerian Ismael'e büyük eleştiri! Böyle büyük takım hocası olunmaz...

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Valerien Ismael'i sert şekilde eleştirdi.

Yeniakit Publisher
2022-08-15 16:21:00 -
Valerian Ismael'e büyük eleştiri! Böyle büyük takım hocası olunmaz...

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, Beşiktaş'ın deplasmanda Alanyaspor ile 3-3 berabere kaldığı karşılaşmanın ardından Valerien Ismael'i sert şekilde eleştirdi.

Beşiktaş'ın eski efsane futbolcusu Nihat Kahveci, Valerien Ismael'in kararlarını eleştirirken 3-0'lık skordan gelen beraberlikte Fransız teknik adamı sorumlu tuttu.

TRT Spor yorumcusu Nihat Kahveci, karşılaşmanın ardından Valerien Ismael hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

Nihat Kahveci'nin sözleri şu şekilde:

Böyle büyük takım hocası olunmaz. 5'liye dön bir şey demem, ama rakibe nasıl gideceğim diye hiç bir planın olmaz mı? Terminatör diye pankart açtılar, bundan sonra o pankartlar değişir herhalde. Kahraman olmaya çalışan bir hakem izledik. Hakem rezaleti izledik. Böyle bir milat olabilir mi? Herkese objektir olacak dendi, dün Galatasaray'a verilmeyen penaltılar, bugün Beşiktaş'a olmayan kırmızı. Hakem kadar kötü performans gösteren Valerien Ismael. 2'de 2 yapacaktın olmadı işte. Çok da iyi oynamayarak 3-3'e getirdi Alanyaspor, onu da söyleyeyim. Futbola zarar vermeye çalışıyorlar. Futbolcular kahramandır, onun dışında kahraman olmaya çalışmayın. Beşiktaş, Valerien Ismael'le şampiyon olabilir mi? Olabilir, kadro muhteşem çünkü. Olursa da çok fazla katkısı olacağını sanmıyorum.

 

 

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Yorumlar

Sami

Ismael abi de iş yok bundan bir şey olamaz. 5 maç demislerdi 5 i beklemeye gerek yok.

Süreyya

Beşiktaş geçen yıl en fazla para harcayan kulüp transferlerin bedeli sahada yok hocada dahil başkanda gündemi değiştirmek için TFF ye yabancı konusunda iş olsun diye burdan sizin aracılığıyla gibi yerse yapıyor ilk önce harcanan paralar karşılığı Yok geçen yılın hesabı verilsin Sebadan sonra kiler hikaye
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