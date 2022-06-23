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Spor Valerian Ismael istedi, O isim geliyor!
Spor

Valerian Ismael istedi, O isim geliyor!

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparak yeni sezona damga vurmayı planlıyor. Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetimin hedefindeki isim Christian Fassnacht. Beşiktaş, İsviçreli futbolcu için teklifini yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-06-23 15:58:00 -
Valerian Ismael istedi, O isim geliyor!

Beşiktaş'ta yeni sezonun çalışmaları sürüyor. Siyah beyazlı ekip, kadrosuna önemli takviyeler yaparak yeni sezona damga vurmayı planlıyor. Valerien Ismael'in talepleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden yönetimin hedefindeki isim Christian Fassnacht. Beşiktaş, İsviçreli futbolcu için teklifini yaptı.

Beşiktaş Yönetimi teknik direktör Valerien İsmael'in isteği üzerine Young Boys'un sağ kanat oyuncusu Christian Fassnacht'a teklif yaptı. Farklı bölgelerde de oynayabilen İsviçreli yıldızın da Beşiktaş'ın teklifine olumlu yanıt verdiği öğrenildi.

2023 yılına kadar sözleşmesi süren Christian Fassnacht'ın kulübü Young Boys'la pazarlıklar devam ediyor.

Siyah-Beyazlı kulübün sportif direktörü Ceyhun Kazancı'nın Young Boys'a 1.5 milyon Euro bonservis ücreti teklif ettiği öğrenildi.

Takvim'in haberine göre; bu rakamı artırmaya çalışan İsviçreli yöneticilerin Siyah-Beyazlılar'dan yarısı peşin 3 milyon Euro istediği ortaya çıktı. 28 yaşındaki oyuncu geçen sezon ligde 18 maçta 11 gol atıp 4 asist yaptı.

İsviçreli oyuncu orta sahada ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Yıldız isim, geçen sezon İsviçre liginde gösterdiği performansla alkış topladı. Fassnacht'ın her iki kanatta birden oynuyor olmasından dolayı tercih edildiği ifade ediliyor.

11 GOL ATTI

Young Boys'ta oynayan Fassnacht 18 maçta 11 gol attı. Oyuncunun güncel piyasa değeri 4 milyon Euro. 28 yaşındaki yıldızın 1 sezon daha sözleşmesi var.

 


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