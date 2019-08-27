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Valeri Bojinov adım adım Bursaspor'a

Bursaspor, 33 yaşındaki Bulgar golcü Valeri Bojinov ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

27 Ağustos 2019 Salı 02:32
Valeri Bojinov adım adım Bursaspor'a

Serkan Aşkın / Yeniakit.com.tr - Transfer yasağının kalkmasını bekleyen Bursaspor bir yandan da transfer girişimlerini sürdüremeye devam ediyor.

Golcü Bulgaristan'dan

Yeşil beyazlı ekip bir dönem Juventus ve Sporting Lizbon gibi dev kulüplerin formasını giyen Valeri Bojinov ile anlaşma sağladı. Bursaspor kurmayları 33 yaşındaki golcü oyuncu kısa süre içinde Bursa'ya davet etmesi bekleniyor. Yeşil beyazlı ekibin tecrübeli forvete yıllık 300 bin Euro maaş teklifinde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan Bojinov Bursaspor'u sosyal medya hesabı İnstagram'dan da takip etmeye başladı.

Kaynak: Yeniakit.com.tr

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 02:32
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