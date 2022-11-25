Valencia'nın menajeri kafaları karıştırdı!

Ekvador formasıyla Katar karşısında attığı 2 gol ile takımını sırtlayan Fenerbahçe'nin golcüsü Enner Valencia, Dünya Kupası'nda şimdiden dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış durumda. Performansıyla parlayan Valencia'nın menajeri oyuncusunun kariyerine dair açıklamalarda bulunurken, söylediği bazı sözler Sarı-Lacivertli taraftarları korkuttu.

2020 yılından bu yana Fenerbahçe'de forma giyen ve ülkesi Ekvador'u Dünya Kupası'nda temsil eden Enner Valencia, burada çıktığı ilk maçında attığı 2 golle takımını sırtlamış ve alkış toplamıştı.

EKVADOR'UN TARİHİNDE İLK PENALTI GOLÜ

Opta verilerine göre Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası tarihinde attığı ilk penaltı golünü Enner Valencia kaydetti. Enner Valencia ayrıca Ekvador Milli Takımı'nın Dünya Kupası'nda attığı son beş golü kaydeden Enner Valencia, turnuva tarihinde bir Güney Amerika ülkesi adına beş gollük seri yakalayan ilk oyuncu olmayı başardı.

Fenerbahçe'nin golcüsü Valencia'nın Katar karşısında attığı 2 golle Ekvador'u zafere taşıması dünyanın gündemine oturdu. Avrupa'dan Güney Amerika'ya kadar birçok basın kuruluşu Enner Valencia'yı manşetlerine taşıdı. Fransa'da L'Equipe, "Enner Valencialı Ekvador, kolayca kazandı!" ifadelerini kullandı. İspanya'dan AS, "Milli kahraman, Enner Valencia!" ile yıldız oyuncuyu ön plana çıkarırken Marca, "Enner Valencia'ya sahip olmanın zenginliği" sözlerini kullandı.

Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Ekvador Milli Takımı ile gösterdiği müthiş performans ile birçok kulubün radarına giren Enner Valencia için yönetim harekete geçti. Daha önce yaptığı açıklamada, Fenerbahçe ’de her zaman mutlu olduğunu belirten Valencia, “Burada şampiyonluk yaşamak istiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum" sözleri üzerine Fenerbahçe yönetimi futbolcunun menajerini İstanbul’a davet etti ve sezon sonu sona erecek olan sözleşmesini uzatmak için görüşmelere başlama kararı aldı.

Takım içinde sorun istemeyen ve herkesin kafasının rahat olması gerektiğini ifade eden teknik direktör Jorge Jesus “Valencia ile mutlaka sözleşme uzatılmalı” demesi üzerine, yönetim futbolcuya süper bir teklif yapma kararı aldı. Fenerbahçe yönetimi de, yılda 1.5 milyon Euro para kazanan Enner Valencia'nın sözleşmesini uzatmak için harekete geçti. Kanarya, Ekvadorlu golcü oyuncuya 1+1 yıllık yeni sözleşme teklifi hazırladı.

Öte yandan, sarı-lacivertli takımla olan sözleşmnesi 30 Haziran 2023 yılına kadar devam eden 33 yaşındaki oyuncu, çıktığı 90 maçta 41 gol ve 14 asist kaydetti.

"ANALİZ EDECEĞİZ"

Fenerbahçe ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Enner Valencia'nın menajeri Gonzalo Vargas, yıldız oyuncunun sözleşmesi hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Gelecekleri ile ilgili kararı Dünya Kupası'ndan sonra vereceklerini söyledi. Ekvador basınına açıklamalarda bulunan Vargas, şunları dile getirdi:"Enner yüzde 100 Dünya Kupası'na odaklanmış durumda. Şu an sadece milli takımı düşünüyor. Dünya Kupası'ndan sonra elimizdeki farklı seçenekleri analiz edeceğiz. En iyi kararı vereceğiz."

Milliyet'e göre; Vargas, Fenerbahçe'nin 2 yıllık yeni kontrat önermeyi planladığı Valencia'nın sarı-lacivertli takımda mutlu olduğunu da ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Enner Türkiye'de çok mutlu ve önceliği Fenerbahçe'de."

Vargas ayrıca Valencia'nın Ekvador'a attığı 2 golle ilgili olarak da, "2 Dünya Kupası'nda oynadığı 5 maçta 5 gol. Dünya Kupası'ndan daha ciddi bir şey var mı? Sanmıyorum" diye konuştu.