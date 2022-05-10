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Spor Valencia-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta? Valencia Real Betis CANLI İZLE
Spor

Valencia-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta? Valencia Real Betis CANLI İZLE

İspanya La Liga'da heyecan tüm hızıyla sürüyor. Futbolseverler ise Valencia-Real Betis maçının ne zaman oynanacağını araştırmaya başladı. Peki, Valencia-Real Betis maçını hangi kanal veriyor?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:42:00 -
Valencia-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta? Valencia Real Betis CANLI İZLE

Avrupa liglerini yakından takip edenler Valencia-Real Betis maçının ne zaman oynanacağını, hangi kanaldan verileceğini araştırmaya başladı.

Valencia-Real Betis maçı ne zaman saat kaçta? Valencia Real Betis CANLI İZLE

Valencia 10 Mayıs Salı akşamı Estadio de Mestalla'da Real Betis'i konuk edecek. Mücadele TSİ 20.00'de başlayacak. Maçı Spor Smart, S Sport ve CBC Sport naklen yayımlayacak.

Valencia ligde çıktığı 35 maçta 44 puan topladı ve ligin 10.sırasında yer alıyor. Real Betis ise 58 puanla ligin 5.sırasında bulunuyor.

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