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Spor Valencia: Artık izin veremeyiz
Spor

Valencia: Artık izin veremeyiz

Fenerbahçe'de uzun süren sakatlığının ardından sahalara geri dönen Enner Valencia'dan önemli açıklamalar geldi.

Yeniakit Publisher
2022-01-10 07:39:00 -
Valencia: Artık izin veremeyiz

Fenerbahçe'nin golcü futbolcusu Enner Valencia, Adana Demirspor maçı öncesinde açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe 'nin hücum hattındaki en önemli silahı olan Enner Valencia, sakatlıktan dönmesinin ardından form tutmaya çalışıyor. Tecrübeli oyuncu "Benim pozisyonumda rekabet yüksek ama formayı bırakmaya niyetim yok" dedi. Takımın durumuyla ilgili de konuşan Valencia, "Açıkçası puan kaybı lüksümüz yok. Zirveyle aramızın daha fazla açılmasına izin veremeyiz. Yaşattığı hayal kırıklığına son vermek için artık galibiyet serisi yakalayarak tamamen ayağa kalkmamız gerekiyor." yorumunu yaptı.

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