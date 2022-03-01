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Aktüel Vakum bombası nedir ne kadar etkili? Vakum bombası menzili nedir? Vakum bombası zehirli mi?
Aktüel

Vakum bombası nedir ne kadar etkili? Vakum bombası menzili nedir? Vakum bombası zehirli mi?

Ukrayna savaşı son dakika haberleri yakından takip ediliyor. Putin’in Ukrayna topraklarını işgal emrini vermesinin üzerinden 6 gün geçti. Putin’in tahmin ettiği gibi ilerlemeyen Rus ordusu, hem Ukrayna askerlerinin hem de sivillerin direnişiyle karşı karşıya kalıyor. Rusya’nın Ukrayna çıkmasından kurtulmak için sivil yerleşim yerlerini vurmaktan da geri durmuyor. Ukrayna'nın Washington Büyükelçisi Oksana Markarova, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında, Cenevre Sözleşmesi uyarınca kullanımı yasaklanan vakum bombası kullandığını belirtti. Peki vakum bombası nedir? Vakum bombasının etkisi nedir? Vakum bombası diğer bombalardan farkı ne? Vakum bombası zehirli mi?

Yeniakit Publisher
2022-03-01 17:54:00 - 2022-03-01 17:54:51
Vakum bombası nedir ne kadar etkili? Vakum bombası menzili nedir? Vakum bombası zehirli mi?

Vakum bombası nedir? Vakum bombası neye denir? Vakum bombası, insan bedenini buharlaştırarak iç organlarını yok ediyor. Havadaki oksijeni kullanarak yüksek ısı çıkaran bir patlamaya sebebiyet veren bomba, normal bir bombadan daha uzun süre patlıyor ve etrafa zarar veriyor.

Termobarik bomba, termobarik silah ya da vakum bombası, yüksek yanıcılığa sahip bir maddenin hedefin rakımına göre önceden ayarlanan belirli bir irtifada atmosferdeki oksijen ile termokritik bir hava-yakıt oranında karıştırılması, daha sonra bu karışımın bomba düzeneğine dahil elektronik bir fitil ile ateşlenmesi sonucu ortaya çıkan devasa alev topu ve basınç dalgası ile nüfuz alanındaki hedeflerin etkisiz hale getirilmesi prensibini kullanan silahlara denir.

vakum bombası

Ayrıca yakıt-hava patlayıcılar, yüksek tahribatlı basınç bombaları ve vakum (boşluk) bombaları olarak da isimlendirilen bu silahlar konvensiyonel patlayıcılı bombalara nazaran birim hedef alanı ve uçak tarafından taşınan birim ağırlığa göre çok daha yüksek bir basınç tahribatı ve dolayısıyla maliyet etkinlik sunmaktadır.

Termobarik bomba, nükleer olmayan, ancak ısıya dayalı basınçla işleyen bir bombadır. Bombanın petrol ve hava bileşiminden oluşan patlama düzeneği, oluşturduğu basınçla küçük bir atom bombasına denk bir tahrip gücüne sahiptir. Patlama havada meydana gelir. Bombanın meydana getirdiği yakıcı maddeden oluşan bulutun patlaması sonucu çok yüksek sıcaklık oluşur.

Uçaktan atılan termobarik bombasının birinci haznesi belirli bir irtifada patlar. Bu patlamadan yayılan patlayıcı toz imha edilecek alanın üzerine serilir. İkinci aşamada ise bombanın ikinci haznesinde bulunan patlayıcı aerosol, ateş alarak çevredeki patlayıcı tozu tetikler. Oluşan kapsamlı vakum dalgası tahribat alanındaki basıncı aşağı çeker. Etki alanı içinde kalan tüm canlılar buharlaşır. Bombanın patlamasından sonra toprakta ne kimyasal, ne de nükleer atık kalır.

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