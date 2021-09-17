Vakıflar Genel Müdürlüğü burs başvurusu başladı mı? 2021 2022 VGM burs başvuru sorgulama ekranı

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) üniversite öğrencilerine burs veriyor. VGM bursu geri ödemesiz bir burs türüdür. Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ortaöğretim ve üniversite öğrencilerine verilen öğrenim bursu için başvuru tarihleri merak ediliyor. VGM bursuna başvuru yapmak isteyenler VGM bursunun ne kadar olduğunu merak ediyorlar.

Vakıflar Genel Müdürlüğü eğitim yardımları Türkiye’de eğitim gören ihtiyaç sahibi yükseköğrenim ve ortaöğrenim öğrencilerine verilen karşılıksız burslardır.

2021 VGM burs başvuruları ne zaman yapılacak?

Ortaöğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 15 Ekim 2021 – 30 Ekim 2021

Yükseköğrenim VGM burs başvurusu başlama tarihi: 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

Yabancı uyruklu öğrenci VGM burs başvurusu tarihi: 1 Kasım 2021 – 15 Kasım 2021

VGM bursu ne kadar?

2021-2022 eğitim yılından itibaren; ortaöğrenim eğitim yardımı miktarı aylık 100,00 TL, yükseköğrenim burs miktarı aylık 400,00 TL, yabancı uyruklu öğrenci yükseköğrenim burs miktarı ise aylık 600,00 TL olarak belirlenmiştir.

VGM bursu kaç ay veriliyor?

Burs almaya hak kazanan öğrencilere, burs almaya devam ettikleri her eğitim yılında 9 ay (Ekim, Kasım, Aralık, Ocak, Şubat, Mart, Nisan, Mayıs, Haziran) süreyle eğitim yardımı yapılacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü (VGM) burs başvurusu nasıl yapılır?

* 2020 – 2021 öğretim dönemi Vakıflar Genel Müdürlüğü Yükseköğrenim Bursu için başvurular 15 Ekim – 30 Ekim 2020 tarihleri arasında www.vgm.gov.tr üzerinden başvuru formu doldurulmak suretiyle alınacak.

* Giriş Ekranında “T.C. Kimlik Numarası”, “Ad”, “Soyad”, Doğum Tarihi”, “Baba Adı”, “Kimlik Türü”, “Nüfus Cüzdanı/TC Kimlik Kartı Seri – No” alanları ile “Güvenlik Doğrulama” ve “Kişisel Verilerin İşlenmesine dair Açıklama Metni” alanları yer almaktadır.

2021 2022 VGM burs başvuru sorgulama ekranı için tıklayın