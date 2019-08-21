Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru

Hasan Özan Bursa

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması için çalışmalara hız verildi. Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeniden ‘yeşille’ anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda resmi açılışını yapmak istiyoruz” dedi.