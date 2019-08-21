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Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru

Çevre yatırımlarının hız kesmediği Bursa'da Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması için çalışmalara hız verildi.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
Vakıfköy Kent Parkı’nda sona doğru

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından Yıldırım’da 225 dönüm alan üzerine kazandırılan Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’nin resmi açılışının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda yapılması için çalışmalara hız verildi. Altyapıdan ulaşıma, eğitimden tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılmasına kadar her alanda hayata geçirdiği yatırımlarla Bursa’yı geleceğe taşıyan Büyükşehir Belediyesi, Bursa’nın yeniden ‘yeşille’ anılması için çevre yatırımlarında da hız kesmiyor. Belediye Başkanı Alinur Aktaş, “İnşallah 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda resmi açılışını yapmak istiyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:22
  1. Bursa Büyükşehir Belediyesi
  2. Vakıfköy Kent Parkı ve Spor Tesisleri’
  3. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
  4. Büyükşehir Belediyesi

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