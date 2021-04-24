Vakıfbank’tan sosyal yardım ödemelerine özel ön ödemeli kart

10 yılı aşkın süredir kurumsal ön ödemeli kart çözümlerine aracılık eden VakıfBank, müşterilerine kesintisiz hizmet verme misyonuyla çalışmaya devam ediyor. Bu kapsamda 100’ü aşkın kurum ve kuruluşla iş birliğini sürdüren banka, bugüne kadar 2 milyonu aşkın kart sahibine, kurumların sosyal yardım, eğitim bursu gibi ödemelerinde hem hızlı hem güvenli şekilde aracılık ederek liderliğini sürdürdü.

Farklı ürünler tasarlıyorlar

Kurumlar, sosyal yardım ödemelerinde VakıfBank’ın sağladığı esnek Ön Ödemeli Kart ile kart sahiplerinin ihtiyaçlarına göre farklı ürünler tasarlayıp ATM’lerde nakit çekim ve POS’larda alışveriş yapılmasını sağlayabiliyor. Ayrıca ön ödemeli kart kullanıcıları, VakıfBank Mobil üzerinden kartlarıyla ilgili işlemlerini gerçekleştirebiliyor.

Çalışmalar sürüyor

VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı M. Lütfü Çelebi, kurumsal ön ödemeli kartlar konusunda uzun yıllara dayanan tecrübeleri ile sosyal yardım, eğitim bursu ve hediye kartı hizmeti veren kurumların beklentilerini en etkili şekilde karşılamak için çalıştıklarını aktardı. Bu kapsamda ihtiyaçlarını sürekli analiz ederek süreçleri iyileştirdiklerini belirten Çelebi, şunları kaydetti: “VakıfBank Kurum Kart web portalını da bu analizler sonucunda geliştirdik. Portal sayesinde kurum ve kuruluşlar, ihtiyaçlarını şubeye gitmeden diledikleri yerden diledikleri zaman giderebiliyor. Ayrıca kendi mevcut altyapısını kullanmak isteyen kurumlar için Ön Ödemeli Kart API’lerini isteyen kurumlarımızın hizmetine sunuyoruz.

Faaliyetker hız kazandı

Özellikle içinde bulunduğumuz ramazan ayı ile birlikte kurumların sosyal yardım faaliyetleri hız kazanıyor. Bu süreçte işlerini kolaylaştıracak çözümlere ihtiyaç duyan tüm kurumlara destek olmaya hazırız.”

Anında eşleştirme yapılıyor

VakıfBank Kurum Kart web portalı ve yeni Kurumsal Ön Ödemeli Kart çözümleri sayesinde kurumlar, kendilerine verilmiş anonim ön ödemeli kartları ihtiyaç sahipleri ile anında eşleştirebiliyor. Aynı zamanda kart oluşturma, kayıp kart, çalıntı kart, kart iptali, kart yenileme ile bakiye yükleme işlemlerini kesintisiz ve zamandan bağımsız olarak yapabiliyor. Kurumların tüm ihtiyaçlarına yönelik geliştirilen raporlar da portal üzerinden sağlanıyor. Söz konusu hizmetler için kurumların ya da kart sahiplerinin herhangi bir ücret ödemesi gerekmiyor