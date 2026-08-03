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Spor Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu
Spor

Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu

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Süper Lig'de yeni sezonun ismi belli oldu

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Trendyol Süper Lig'in 2026-2027 sezonuna "Adnan Süvari" ismi verildiğini duyurdu.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu kararıyla 2026-2027 Trendyol Süper Lig sezonuna Adnan Süvari ismi verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, Süper Lig sezonlarının Türk futboluna unutulmaz katkılarda bulunan teknik adamlar ile eski milli futbolcuların anısını yaşatmak amacıyla isimlendirilmesi uygulaması kapsamında, 2026-2027 sezonuna Adnan Süvari isminin verilmesini kararlaştırdı.

Teknik direktörlüğe Karşıyaka Spor Kulübü’nde başlayan Adnan Süvari, daha sonra görev aldığı Göztepe’de Türk futbol tarihine geçen başarılara imza attı. Süvari, sarı-kırmızılı ekibi 1968-1969 sezonunda UEFA Fuar Şehirleri Kupası’nda yarı finale, 1969-1970 sezonunda ise UEFA Kupa Galipleri Kupası’nda çeyrek finale taşıdı. Böylece bir Türk kulübünü Avrupa kupalarında yarı final oynatan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti.

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