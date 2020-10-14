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Ekonomi Vakıfbank'tan online Yönetim Zirvesi
Ekonomi

Vakıfbank'tan online Yönetim Zirvesi

VakıfBank, Yönetim Zirvesi’ni bu yıl pandemi nedeniyle dijital olarak gerçekleştirdi. VakıfBank Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Aksu, VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, VakıfBank Genel Müdür Yardımcıları, Bölge Müdürleri ve 81 ilin Şube Müdürleri ile bin 500 VakıfBank yöneticisi zirveye online katıldı.

Yeniakit Publisher
2020-10-14 09:34:00 -
Vakıfbank'tan online Yönetim Zirvesi

‘Bir olmak, çok olmaktır’temasıyla gerçekleştirilen zirvede Bankanın 2021 yılı stratejik hedeflerini sahaya bildiren Üstünsalih, şöyle konuştu: “Şartlara uyum sağlamanın, dinamik yapının, teknolojide güçlü olmanın, kendine inanmanın ve yere sağlam basmanın ne kadar önemli olduğunu, bu dönemde çok daha iyi anladık. İçinden geçtiğimiz dönemde büyük tecrübe kazandık. Normal dediğimiz zamanlarda, belki aylarca sürebilecek olan projeleri, kısa sürede hayata geçirdik. Her türlü zorluğa kendi gücümüzle, hızlı çözüm bulduk. Yolumuza devam ettik.Bir olduk, çok olduk.”

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