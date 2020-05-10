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Spor

VakıfBank'tan Anneler Günü mesajı

Yeniakit Publisher
2020-05-10 10:09:58 -
VakıfBank'tan Anneler Günü mesajı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübü, Anneler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, sporculardan Zehra Güneş, Gizem Örge, Milena Rasic, Gözde Yılmaz, Meliha İsmailoğlu, Cansu Özbay, Pınar Eren Atasever, Isabelle Haak ve Melis Gürkaynak yer aldı.

Sporcular, "Her başarımızın yanındaki güç ve her zaman en büyük destekçimiz olan tüm annelerimizin Anneler Günü kutlu olsun." cümlesini ellerindeki kağıtlara bölüştürerek dikkati çeken bir paylaşımda bulundu.

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