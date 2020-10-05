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Spor VakıfBank'ta pozitif Kovid-19 vakası kalmadı
Spor

VakıfBank'ta pozitif Kovid-19 vakası kalmadı

Yeniakit Publisher
2020-10-05 21:32:08 -
VakıfBank'ta pozitif Kovid-19 vakası kalmadı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı'nda yapılan son yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testleri negatif sonuçlanırken, ekipte pozitif vaka kalmadı.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın sporcu, teknik ekip ve idari çalışanları için gerçekleştirilen Kovid-19 testlerinde, daha önce pozitif olan sporcularımız ile teknik ekip üyelerimizin sonuçları negatif çıkmıştır. Kulübümüzde pozitif vaka bulunmamaktadır." ifadeleri kullanıldı.

VakıfBank'ta daha önce 7 sporcu ve 2 teknik ekip üyesinin Kovid-19 test sonuçlarının pozitif çıktığı duyurulmuştu.


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