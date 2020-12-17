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Spor VakıfBanklı oyuncular Melis Gürkaynak ve Meliha İsmailoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Spor

VakıfBanklı oyuncular Melis Gürkaynak ve Meliha İsmailoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Yeniakit Publisher
2020-12-17 16:01:38 -
VakıfBanklı oyuncular Melis Gürkaynak ve Meliha İsmailoğlu, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Kadın Voleybol Takımı oyuncuları Melis Gürkaynak ve Meliha İsmailoğlu, Anadolu Ajansı'nın (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen takım kaptanı Melis Gürkaynak, haber kategorisinde Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafını seçti.

Yaşam kategorisinde Mehmet Kumcağız'ın "Sınıfın yeni öğrencisi Fındık" fotoğrafına oy veren Melis, sporda ise Elif Öztürk'ün "Statlarda koronavirüs önlemleri" fotoğrafını tercih etti.

Meliha İsmailoğlu haber kategorisinde Melis gibi Abdullah Coşkun'un "Koronavirüsle zorlu mücadele" fotoğrafına oy verirken, yaşam kategorisinde Özkan Bilgin'in "Mendereslerde yaz kış" ve spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" fotoğrafını seçti.


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