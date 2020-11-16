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Spor VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül
Spor

VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül

Yeniakit Publisher
2020-11-16 16:35:56 -
VakıfBank'ın Gözde Kırdar belgeseline ABD'den iki ödül

İSTANBUL (AA) - VakıfBank Spor Kulübünün, altyapısından yetişen ve aralıksız 19 yıl boyunca sarı-siyahlı formayı giyen Gözde Kırdar'ın voleybol kariyerini noktalaması vesilesiyle hazırladığı "Gözde The Fighter" belgeseli, ABD'de iki ödül kazandı.

VakıfBank Spor Kulübünden yapılan açıklamaya göre Gözde Kırdar belgeseli, IMDb Qualifier New York Uluslararası Film Ödülleri ile Oniros Film Ödülleri'nde en iyi spor filmi kategorisinde ödüle değer görüldü.

Gözde Kırdar belgeseli, New York'ta Times Meydanı'ndaki Producer's Club'ta halka açık gösterimde izleyiciyle buluşacak.

Belgesel, Venice Shorts Film Festivali ve Montreal Bağımsız Film Festivali'nde de adaylar arasında bulunuyor.

Hazırlık ve çekimleri 2 yıla yayılan belgesel, İstanbul ve Kütahya'da 12 kişilik bir ekip tarafından Türk spor belgeselleri arasına kazandırıldı. 25 dakikalık belgeselde Gözde Kırdar'ı yakınları ve arkadaşları anlatıyor.

Belgeselin Türkiye'deki ilk gösterimi 4 Kasım 2019'da Gözde Kırdar için düzenlenen veda töreninde yapılmıştı. Törende Gözde Kırdar'ın iki numaralı forması da emekli edilerek VakıfBank Spor Sarayı'nın ana salonuna asılmıştı.

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