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Ekonomi Vakıfbank’a KSS Ödülleri’nde Platin Ödül
Ekonomi

Vakıfbank’a KSS Ödülleri’nde Platin Ödül

VakıfBank, Türkiye Kurumsal Sosyal Sorumluluk Derneği’nin düzenlediği 12. Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Zirvesi’nde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına Değer Katan Kurum Ödülleri kapsamında “Platin Ödül” kazandı.

Yeniakit Publisher
2020-12-23 21:15:00 -
Vakıfbank’a KSS Ödülleri’nde Platin Ödül

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, “1986 yılında kurduğumuz VakıfBank Spor Kulübümüz bugün dünyanın en büyük voleybol okullarından biri. Türk kadınının gücünü göstermek ve yeni nesillere iyi örnekler sunmak en büyük hedefimiz. Kızlarımızı sosyal hayata hazırlıyor, başarıya giden yolda kendilerini ve potansiyellerini tanımalarına yardımcı oluyoruz. Sadece sportif değil aynı zamanda hayat başarısı kazanmaları için destek oluyoruz. Şampiyonluklar, kupalar, zaferler ve rekorlarla dolu tarihimiz Türk kadınının gücünün en büyük göstergesidir. Böylesine anlamlı bir ödülü almak hepimizi gururlandırdı” ifadelerini kullandı.

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