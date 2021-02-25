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Ekonomi VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor
Ekonomi

VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor

VakıfBank’ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle; limit artırma, şifre, hesap işlem türü değişikliği ve aktivasyon işlemleri çağrı merkezi aranmadan ve şubeye gitmeden VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştiriliyor.

Yeniakit Publisher
2021-02-25 18:02:00 -
VakıfBank, yüz tanımayla daha fazla işlemi dijitalleştiriyor

Bankadan yapılan açıklamaya göre, bankacılık sektöründe yapılan işlemler arasında şube ve çağrı merkezine en çok ihtiyaç duyulan adım olarak görülen para transferi limit artırma ve şifre işlemleri, VakıfBank’ın yeni yüz tanıma teknolojisiyle ilk kez mobil bankacılık üzerinden kullanılarak yapılabiliyor. Ayrıca hesap tanımlama ve aktivasyon işlemleri de yine VakıfBank Mobil üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Bu sayede VakıfBank müşterileri, çağrı merkezini aramadan ya da şubeye gitmeden işlemlerini yaparken, çağrı merkezinin de yükü azaldı.

“Temassız bir dünya kurmak için çalışıyoruz”

VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, bu yeni teknolojiyle sektöre yeni bir soluk getirdiklerini belirterek, “66 yıllık tecrübemizin yanı sıra dijital alandaki bilgi ve becerimiz sayesinde müşterilerimizi yakından tanıyoruz” ifadelerini kullandı. VakıfBank için dijitalleşmenin artık bir kurum kültürü olduğunu aktaran Üstünsalih, şunları kaydetti: “Bu anlayışla müşterilerimizin hayatlarını kolaylaştırabilmek için özellikle son dönemde pek çok dijital ürünü devreye aldık. Para transfer limit artırma, şifre, hesap tanımlama ve aktivasyon gibi bankacılık işlemlerini yüz tanıma teknolojisiyle yapan Türkiye’de ilk banka yine VakıfBank oldu. VakıfBank, yüz tanıma teknolojisinde uyguladığı doğrulama metoduyla da ayrıştı. Uygulamayı kullanan kişinin yüzüyle, çipli T.C. kimlik kartından aldığımız biyometrik fotoğrafı eşleştiriyoruz. Bu şekilde kimlik doğrulamasını hızlıca gerçekleştiriyoruz. Bu uygulama da sektörümüzde bir ilk olma özelliği taşıyor. Kullandığımız teknolojilerle VakıfBanklı olmak çok yakında daha da kolaylaşacak. Şubeye gelmeden, VakıfBank Mobil uygulaması üzerinden anında ve ıslak imza olmadan VakıfBanklı olmak mümkün hale gelecek.” Üstünsalih, finans dünyasının yeni bir dijital çağ yaşadığını, bunun merkezinde ise iyi müşteri deneyimi ve dijital konforun yer aldığını vurgulayarak, “Dijital rekabet deneyimi, kullanımı ve anlaşılması çok kolay yenilikler üzerinden gerçekleşiyor. VakıfBank olarak bu çağa öncülük ediyoruz. Dijital olgunluğumuzu iyi müşteri deneyimi için seferber ediyoruz. Müşterilerimize temassız bir dünya kurmak için çalışıyoruz. VakıfBank olarak dijital kapasitemiz, dijital zekâmız ve bilgi birikimimiz ile sürekli değişim ve gelişim peşindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyaçlarını merkezimize alarak geliştirdiğimiz yeni bir teknolojiyi daha müşterilerimizle buluşturmanın gururunu yaşıyoruz” değerlendirmesinde bulundu.

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