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Ekonomi VakıfBank, ‘İyilik Kumbarası’ ile okulların ihtiyaçlarını karşılıyor
Ekonomi

VakıfBank, ‘İyilik Kumbarası’ ile okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

VakıfBank, toplumsal duyarlılık ve farkındalık oluşturmak amacıyla gönüllülük esasına dayalı olarak hayata geçirdiği “İyilik Kumbarası” projesi kapsamında 8 kampanyayla 11 okulun ihtiyacını karşıladı.

Yeniakit Publisher
2021-02-24 10:21:00 -
VakıfBank, ‘İyilik Kumbarası’ ile okulların ihtiyaçlarını karşılıyor

Projenin başladığı 2019 yılından bu yana 15 bin parça yardım malzemesi toplayan VakıfBanklı gönüllüler, son olarak Ümraniye Şehit Sevgi Yeşilyurt İlkokulu ve İmam Hatip Ortaokulu’na ulaştı. Kıyafet, ayakkabı, kırtasiye malzemesi ve okul gereçlerinden oluşan ihtiyaç kolileri VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan ve VakıfBank çalışanları tarafından okula teslim edildi. VakıfBank Genel Müdür Yardımcısı Ferkan Merdan, geliştirdikleri gönüllülük aktiviteleriyle topluma değer katmak için çalıştıklarını belirterek, “Gönüllülüğü benimsemiş Türkiye’nin dört bir yanındaki 20 bin VakıfBanklı işine, çevresine katkı sunuyor. Bu anlayışla başlattığımız ‘İyilik Kumbarası’ projemiz kapsamında, çalışanlarımızdan dönemsel olarak topladığımız yardımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. En güçlü sermayemiz olarak gördüğümüz gönüllülük felsefemizle iyinin, güzelin bir parçası olmak için çalışıyoruz. VakıfBank ailemize de duyarlılıkları nedeniyle teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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