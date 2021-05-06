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Ekonomi Vakıfbank, “Click Kart”ı müşterileriyle buluşturdu
Ekonomi

Vakıfbank, “Click Kart”ı müşterileriyle buluşturdu

VakıfBank, ödeme teknolojileri markası Mastercard iş birliğiyle gerçekleştirdiği yeni dijital kartı Click Kart’ı müşterilerinin hizmetine sundu.

Yeniakit Publisher
2021-05-06 21:14:00 -
Vakıfbank, “Click Kart”ı müşterileriyle buluşturdu

Banka müşterileri, anlık olarak tamamlanan değerlendirme sürecinin ardından, onaylanan dijital kartıyla kurye sürecini beklemeden internet üzerinden anında alışveriş yapabiliyor. Click Kart sahipleri aynı zamanda, fiziki POS cihazlarında mobil temassız ödeme ve QR ödemeyle kartı hemen kullanma imkanı da buluyor. VakıfBank Click Kartın HCE özelliğiyle kart sahipleri temassız özellikli tüm POS’larda mobil telefonları ile anında işlem gerçekleştirip, hızlı ve güvenli alışveriş imkanına sahip oluyor.

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