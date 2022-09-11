Özel üniversitede okuyana burs verilir mi? Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belirlendi ve ek yerleştirme süreci başladı. Ek yerleştirme tercihleri ise 13 Eylül'de sona erecek. Üniversiteye yerleşmek isteyenler ise özel/vakıf üniversitesi tercih etmeleri halinde hangi kurum ve kuruluşlardan burs alabileceklerini araştırıyor. Peki, özel üniversite okuyana burs var mı?

Vakıf üniversitesinde okuyanlara burs veren kurumlar

Özel üniversitelerde eğitim görenler KYK burs ve öğrenim kredisine başvuruda bulunabiliyor. Sınavın ardından ek yerleştirme tercihlerinde özel üniversite yazanlar ise eğitim masraflarının tamamen burs ile karşılanma olanağının olup olmadığını araştırıyor. Burs imkanları kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösterebiliyor.

Girişimcilik Vakfı

Toplum gönüllüleri vakfı

Sabancı Vakfı

Vehbi Koç Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı

Türk Böbrek Vakfı

Tekfen Vakfı

Özyeğin Vakfı