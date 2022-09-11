Vakıf üniversitesinde okuyanlara burs veren kurumlar
Üniversite öğrencileri hangi kurum ve kuruluşların öğrencilere burs imkanı sağladığını araştırıyor. Peki, özel üniversite okuyana burs veriliyor mu?
Özel üniversitede okuyana burs verilir mi? Üniversite kayıt işlemleri 22-26 Ağustos tarihlerinde yapıldı. Kayıtların ardından boş kontenjanlar belirlendi ve ek yerleştirme süreci başladı. Ek yerleştirme tercihleri ise 13 Eylül'de sona erecek. Üniversiteye yerleşmek isteyenler ise özel/vakıf üniversitesi tercih etmeleri halinde hangi kurum ve kuruluşlardan burs alabileceklerini araştırıyor. Peki, özel üniversite okuyana burs var mı?
Vakıf üniversitesinde okuyanlara burs veren kurumlar
Özel üniversitelerde eğitim görenler KYK burs ve öğrenim kredisine başvuruda bulunabiliyor. Sınavın ardından ek yerleştirme tercihlerinde özel üniversite yazanlar ise eğitim masraflarının tamamen burs ile karşılanma olanağının olup olmadığını araştırıyor. Burs imkanları kurum ve kuruluşlara göre farklılık gösterebiliyor.
Girişimcilik Vakfı
Toplum gönüllüleri vakfı
Sabancı Vakfı
Vehbi Koç Vakfı
Çelikel Eğitim Vakfı
Türk Böbrek Vakfı
Tekfen Vakfı
Özyeğin Vakfı