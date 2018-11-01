Vakıf Katılım’ın Karaman şubesi açıldı

Vakıf Katılım’ın Karaman Şubesi törenle hizmete açıldı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, Külhan Mahallesi’ndeki şubenin açılışında yaptığı konuşmada, “Katılım bankacılığının Türkiye’deki pazar payı yüzde 5. Tabii ki bu yeterli değil. 2025 yılında yüzde 15’lik bir pazar payını hedefliyoruz. Bunu hedeflerken ciddi bir sermaye girişi gerekiyor. Bu sermaye girişini sağlamak adına da çeşitli girişimlerimiz zaten hali hazırda mevcut” dedi. Göktaş, halk arasında Vakıf Katılım’ın VakıfBank’ın iştiraki olduğu yönünde yaygın bir görüş olduğunu söyledi. Bu görüşün doğru olmadığını belirten Göktaş, “Vakıf Katılım VakıfBank’ın iştiraki değil. Yüzde 100’ü Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait faizsiz finans kurumu. Vakıf Bank’ın da yüzde 58’i Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait. Önümüzdeki dönem sermaye değişimi olacak. Vakıf Katılım’a doğru bir sermaye enjeksiyonu bekliyoruz” ifadesini kullandı.