Vakıf Katılım’dan yurt içi piyasaya yönelik 450 milyon TL'lik kira sertifikası ihracı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım bankacılığına yeni bir soluk getirmek hedefiyle çalışmalarını sürdüren Vakıf Katılım, iştiraki Vakıf Varlık Kiralama A.Ş. aracılığı ile 1Ağustos 2019’da 450 milyon TL tutarında,70 gün vadeli, nitelikli yatırımcıya satış yöntemiyle kira sertifikası ihracı gerçekleştirdi. Vakıf Katılım böylelikle sene başından bu yana toplam 4.7 milyar TL’lik fon sağlamış oldu.

“İhracımız beklentimizin 1,5 kat üzerinde talep gördü”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada,“Katılım bankacılığı sektörünün güçlenerek büyümesini sürdürmesi için daha fazlayatırımcıyı sistem içerisine dahil etmemiz gerekiyor.Ancak bu şekilde fonlama kaynaklarını çeşitlendirebilir ve finansman desteği sunduğumuz kişi sayısını artırabiliriz. Vakıf Katılım olarak kurulduğumuz günden berisektörümüzü büyütmek yönünde belirlediğimiz misyonumuzu,bu doğrultuda yaptığımız çalışmalarımızla sürdürüyoruz” dedi.

Son olarak 1 Ağustos tarihinde 450 milyon TL tutarında birihraç gerçekleştirdiklerini dile getiren Göktaş, “İhracımız beklentimizin tam 1,5 kat üzerinde talep gördü. Bu ilgi karşısında oldukça mutlu olduk.2019 yılındaki20 tertip ihracımızla nitelikli yatırımcılarımızdan şu antoplamda yaklaşık 4.7 milyar TL’likfon sağlamış bulunuyoruz.Tedavülde deyaklaşık 1.9 milyar TL’lik kira sertifikamız bulunuyor” şeklinde konuştu.

“Hem Vakıf Katılım’ın hem de katılım bankacılığı sektörünün hedefleri büyük"

Hem Vakıf Katılım’ın ve hem dekatılım bankacılığının hedeflerinin büyük olduğuna dikkat çeken Göktaş,“Vakıf Katılım olarak son 2yıl içerisinde 58tertip halindeyaklaşık 11.6 milyar TL’lik kira sertifikası ihracını başarıyla tamamladık.2017 yılı ikinci yarısında başlamış olduğumuz kira sertifikası ihraçlarımız sayesinde son 2 yıl içerisinde Vakıf Varlık Kiralama

iştirakimiz üzerinden gerçekleştirdiğimiz 51 ihraç neticesinde yaklaşık 10.7 milyar TL’lik bir rakama ulaştık.Bununla birlikte, bir yandan Bankamız fonlama kaynaklarını çeşitlendirirken diğer yandan Katılım Varlık Kiralama iştirakimiz üzerinden yaptığımız 7 ihraç neticesinde sağlananyaklaşık 903 milyon TL’lik fonlama ile de özel sektör şirketlerinin katılım bankacılığı sermaye piyasası araçlarını kullanmalarına aracılık ettik.Ayrıca, 2019 yılı içerisinde planlanan ilk özel sektör yurt dışı sukuk ihracımızı gerçekleştirebilmek için 250 milyon USD tutarında SPK ihraç tavanı onayı temin ettik” dedi.

“Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik projeleri desteklemeye devam edeceğiz”

Önümüzdeki dönemde, bireysel ve KOBİ müşteri sayılarını daha da artırmak, mevcut ürün ve hizmet yelpazelerini çeşitlendirip daha fazla kişiyi katılım bankacılığıyla tanıştırmak istediklerine de vurgu yapan Göktaşşunları aktardı:“Tabana yayılmak istiyoruz. Sağlıklı bilanço yapımızı koruyarak emin adımlarlahızla büyümeye devam edeceğimiz 2019 yılında, yaklaşık 110 şubeye ulaşarak Türkiye genelindeki kapsama alanımızı genişletmeyi planlıyoruz.Bunun yanında, devletimizin önceliklendirdiği sektörlere ağırlık vererek stratejik projeleri finanse etmeye hız kesmeden devam edeceğiz. Enerjide dışa bağımlılığı azaltmaya yönelik, hali hazırda destek sunduğumuz maden, enerji hammaddeleri, yerli enerji üretim ekipmanları, yenilenebilir enerji ve nükleer enerji yatırım projelerini desteklemeyedevam edeceğiz.”