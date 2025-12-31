  • İSTANBUL
Ekonomi Vakıf Katılım’dan yeşil adım! Şarj istasyonunda harca, 500 TL’yi cebine al!
Vakıf Katılım’dan yeşil adım! Şarj istasyonunda harca, 500 TL’yi cebine al!

Vakıf Katılım, Ocak 2026 boyunca kredi kartıyla elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan harcamalara %20, toplamda 500 TL’ye varan iade sunuyor. Dijital kart ödemelerinin de kampanyaya dahil olduğu uygulama, sürdürülebilir ulaşımı ve çevre dostu tüketimi teşvik ediyor.

Vakıf Katılım, 1-31 Ocak 2026 tarihleri arasında Vakıf Katılım Kredi Kartı ile elektrikli araç şarj istasyonlarında yapılan harcamalarda %20, toplamda 500 TL iade kazanma imkânı sunuyor. Kâğıt ve plastik tüketiminin azaltılması hedefiyle dijital kartlar ile yapılan ödemeler de kampanya kapsamında geçerli olacak. 

 

Vakıf Katılım Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Fatih Yorulmaz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Müşterilerimizin değişen ihtiyaçlarına ve yaşam alışkanlıklarına uyum sağlayan çözümler üretmeyi önceliğimiz olarak görüyoruz. Bu bağlamda müşterilerimizin elektrikli araç şarj harcamalarına finansal avantaj sunduğumuz ve sürdürülebilir ulaşıma katkı sağladığımız için mutluyuz.  Önümüzdeki dönemde de çevresel sorumluluk anlayışımızı finansal ürün ve hizmetlerimize entegre etmeye devam edeceğiz.” dedi.

