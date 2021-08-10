Vakıf Katılım’dan doğa dostu araç finansmanı

Katılım finans dünyasına yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, araç sahibi olmak isteyen müşterilerinin talep ve ihtiyaçlarını karşılayarak otomotiv sektörünün canlanmasına katkı sağlamak adına uygun finansman imkanlarını devreye aldı. Bundan böyle araç finansmanında 48 aya varan cazip vade seçenekleri sunan ve aylık ödemeleri cazip hale getiren Vakıf Katılım, doğa dostu vizyonu doğrultusunda çevresel sürdürülebilirliğe katkı sunmak ve müşterilerini de bu amaca ortak etmek amacıyla elektrikli& hibrit taşıt finansmanına da ayrıcalıklar sağladı..

Pandemi, araca talebi artırdı

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, “Son yıllarda özellikle pandeminin de etkisiyle, toplu ulaşım araçlarını kullanmak istemeyen ve bununla birlikte araç sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın sayısında hızlı bir yükseliş var. Kurumumuza gelen taleplerden de bunu rahatlıkla gözlemleyebiliyoruz. Bizler de bu sebeple dileyen herkes araç sahibi olsun, otomotiv sektörü yeniden atağa kalksın diye uygun araç finansman oranlarını devreye almış olmaktan dolayı mutluyuz” dedi.

Elektrikli & hibrite destek

Kurulduğu günden bu yana tüm finansal faaliyetlerini müşterilerinin talep ve ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirdiklerini, her alanda uygun finansman koşulları oluştururken çevreyi ve doğayı koruma odaklı girişimlere özellikle önem verdiklerini dile getiren Göktaş sözlerini, “Doğanın korunmasının en öncelikli görevlerimizden biri olduğu düşüncesinden hareketle, doğanın sürdürülebilirliğine katkı sunmayı amaçlayan ve bu sebeple elektrikli& hibrit araç sahibi olmak isteyen müşterilerimizi desteklemek & teşvik etmek kararı aldık. Önümüzdeki dönemde de müşterilerimizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilmelerine yardımcı olmak adına uygun finansman seçenekleri sunmaya devam edeceğiz” şeklinde sürdürdü.