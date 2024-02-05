Vakıf Katılım’dan 2023’te KOBİ’lere 100 milyar TL’lik finansman desteği

Vakıf Katılım, katma değerli ve istikrarlı ekonomik büyümenin temelini oluşturan imalat, istihdam, ihracat ve inovasyon (4İ) alanlarında itici güç olan KOBİ’leri desteklemeye devam ediyor. Uygun koşullarda finansmana kolay erişim için Odalar, Borsalar, Organize Sanayi Bölgeleri yönetimleri ve Meslek Odaları ile iş birlikleri yapan Vakıf Katılım’ın KOBİ’lere 2023 yılında verdiği destek 100 milyar TL’yi buldu.

“Katılım bankalarının KOBİ segmentindeki payı, konvansiyonel bankalara göre daha yüksek”

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben “Mevcut tüm kaynaklarımızı reel sektörün gelişimi ve büyümesi doğrultusunda yönlendirerek reel sektörün ihtiyaçlarına ivedilikle cevap üretmek misyonuyla hareket ediyoruz. Kullandırdığımız krediler içinde KOBİ kredilerinin payı 2023 sonu itibariyle %42.7 seviyesine yükseldi. Sunduğumuz nakdi ve gayri nakdi desteğini de 2023’de bir önceki yıla oranla %72.1 artırarak 100 milyar TL’ye ulaştırdık. Mevcut verilere göre katılım bankalarının kullandırdığı fonlarda KOBİ segmentinin payının konvansiyonel bankacılığa göre daha yüksek olduğunu görüyoruz.” dedi.

İşletmelerin, çiftçilerin, esnafın yanında

2023 yılında 31 adet çatı kurum anlaşmaları yoluyla iş birliğine imza attıklarını vurgulayan Akben sözlerine; “Tarımda sanayileşmeyi ve modern tarımı teşvik etmek amacıyla geliştirdiğimiz Tarım Paketi kapsamında müşterilerimize uzun vadeli finansman imkânları sağladık. Diğer yandan Vadeli İhracatın Finansmanı ile ihracatçı firmalara ihracat akreditifinden doğan vadeli alacaklarını peşin tahsil etmelerine imkân sağlayan finansman desteği sunduk. KOBİ’lere ve işletmelere de Tedarikçi Finansman Sistemi, ithalat-ihracat finansman desteği, Yazar Kasa POS, Sanal POS, Mobilde POS, Mobil GPRS POS, Sabit ADSL POS, Taksitli Sanal POS gibi POS ürünleri, VKart Business, ve Ferah Kart gibi kredi kartı ayrıcalıkları tanıdık” şeklinde devam etti.

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130 MW gücü aşan 500’ün üzerinde projeye ücretsiz danışmanlık hizmeti

“Paris İklim Değişikliği Anlaşması” kapsamında oluşturulan “Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Reformu” ve “Yeşil Mutabakat Eylem Planı” programlarına uygun olarak Yeşil Enerji Dönüşümü ve Enerji Verimliliği yatırımlarıyla ilgili projeler gerçekleştirdiklerini de vurgulayan Akben şunları söyledi: “Enerji konusunda özel sektör ve kamu kurumlarıyla iş birliğine giderek, Arazi/ Çatı GES, RES, Biokütle ve Akıllı Şehirler alanlarındaki yatırımlara finansman kaynağı sağlamak adına çalışmalara imza attık. Bu kapsamda 2023 yılında 130 MW gücü aşan 500’ün üzerinde projeye ücretsiz danışmanlık hizmeti sağladık ve 134 farklı proje yatırımına yaklaşık 1,8 Milyar TL destekte bulunarak dışa bağımlılığının azaltılmasında öncü rol oynadık.

2024 yılında da coğrafi kapsama alanımızı artırarak hizmet ağımızı genişletmeye, dijital dönüşüm projelerine ağırlık vermeye devam edeceğiz. Ürün ve hizmet yelpazemizi genişleterek daha fazla işletmenin hizmetine sunacağız. İş birliklerine devam ederek KOBİ’lerin ticarini hayatını kolaylaştırmayı sürdüreceğiz.”