Vakıf Katılım sukuk ihracında lider

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, 2016 yılında referans kurum olma hedefiyle yola çıktıklarını belirterek, “Aradan geçen süreye ve geldiğimiz noktaya baktığımızda hedeflerimize ulaştığımızı görüyoruz. Özellikle sektörü ve ülke ekonomisini büyütme, yurtiçi ve yurtdışı yatırımcılara ulaşma noktasında etkin olarak kullandığımız kira sertifikası (sukuk) ihracında tartışmasız referans kurum olduk’’ dedi. Gücünü vakıf kültüründen alan bir katılım finans kurumu olarak; her zaman toplumun yanında olduklarını söyleyen Göktaş, bunun son örneğinin ise pandemi sürecinde yaşandığına dikkat çekti. Göktaş, “Vakıf Katılım ailesi olarak parçası olduğumuz topluma hizmet etmeyi görev bilirken hiçbir zaman da sorumluluktan kaçmadık. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından koronavirüsün ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan ve birçok sektöre destek kalemleri barındıran Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde Vakıf Katılım ailesi olarak aktif rol aldık” ifadelerine yer verdi.

3.5 milyar liralık İşe Devam Finansman Desteği

Göktaş, finansman paketlerine değinerek, “Gerçek ve tüzel kişi işletmelere yönelik Hazine Destekli KGF kefaleti ile kullandırılan “İşe Devam Finansman Desteği”, “Çek Ödeme Destek Finansmanı” ve bireysel müşterilerimize yönelik yine KGF garantörlüğünde hazırlanan “Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı” kapsamında yaklaşık 3.5 milyar lira finansman desteği sağlandı. Ekonominin en önemli çarkı olan KOBİ’ler ağırlıklı olmak üzere imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektöre yönelik finansman yapıldı. Bu zor süreçte tüm çalışanlarımız da mesai mefhumu gözetmeden çözüme ortak olarak ekonomiye destek oldu.”

“Konut piyasasını regüle ettik”

Özellikle bu yıl Mart ve Nisan aylarında durma noktasına gelen konut piyasasında Vakıf Katılım olarak ciddi bir rol üstlendiklerini belirten Göktaş, “Hiçbir özel banka elini taşın altına koymazken, biz oldukça uygun oranlarda sektöre can suyu verdik. Sektörün en genç oyuncularından biri olmamıza rağmen, Vakıf Katılım olarak giydiğimiz kamu gömleği ve görev bilinciyle 1 yıl ödemesiz uzun vadeli konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın konut sahibi olması için ciddi bir efor sarf ettik. Cazip konut finansmanı oranlarımız ile durmaya yaklaşan inşaat sektörünün canlanmasına katkıda bulunarak, derin bir nefes almalarını sağladık. Bununla birlikte ev sahibi olmak isteyen ve bu doğrultuda finansman kullanmak üzere bizlere başvuran vatandaşlarımızı da boş çevirmedik; hayallerine ortak olduk” dedi.

“Ülkemiz için çalışıyoruz”

Göktaş, “Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi başta olmak üzere, hem hükümetimizin çıkarmış olduğu paketlerle hem de bizim özel gayretlerimizle son dönemde ekonomimize 4.5 milyar lira gibi bir nakit kaynak aktardık ve bunun 3.3 milyar lirası sadece KOBİ olarak tanımladığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimizle paylaşıldı” bilgisini verdi.