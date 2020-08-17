Vakıf Katılım ekonomiye 34.5 milyar lira kaynak sağladı

Vakıfların paylaşım kültürünü ve kamunun gücünü birleştirerek katılım finans sektörüne yeni bir soluk getiren Vakıf Katılım, 2020 yılı ilk yarı finansal sonuçlarını Kamuoyu Aydınlatma Platformu (KAP)’na bildirdi. Kurum, bu doğrultuda 2020 yılının ilk yarısında 283 milyon TL kâr elde ettiğini açıkladı.

2020 yılı ilk yarı aktif büyüklüğü bir önceki yıla göre yüzde 44,1 artışla 43,7 milyar TL’ye, toplanan fonları ise yüzde 41,4 artışla 32.4 milyar TL’ye ulaşan Vakıf Katılım, gerek güçlü fonlama kaynakları gerekse öz kaynakları ile reel sektöre desteğini artırarak nakdi ve gayri nakdi toplamda 34.5 milyar TL fon kullandırdı. Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ‘’Bu büyüklüğe ulaşırken hem teknolojik imkânlarımızdan istifade ettik, hem de mesai arkadaşlarımızın büyük desteğini gördük’’ dedi.

“Toplum yararına hizmet ediyoruz”

Kuruluş felsefeleri gereği her zaman toplumun yanında olduklarını belirten Göktaş, pandemi sürecinde de bu bakış açısıyla hizmet verdiklerini ifade ederek, “Vakıf kültürünün önemli bir temsilcisi olan Vakıf Katılım, tüm çalışanları ile parçası olduğu topluma hizmet etmeyi şiar edinmiştir. Son yaşadığımız koronavirüs salgınında da sorumluluk aldık ve elimizi taşın altına koyduk. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından pandemi sürecinin ülke ekonomisine etkilerini bertaraf etmek adına açıklanan ve birçok sektöre can suyu olan Ekonomik İstikrar Kalkanı paketinde Vakıf Katılım ailesi olarak aktif rol aldık” dedi.

“Farklı paketler uygulandı”

Göktaş, salgınla mücadele kapsamında uygulanan finans destek paketleri hakkında da bilgi vererek, “Gerçek ve tüzel kişi işletmeler ile bireysel müşterilerimiz için farklı paketler oluşturduk. Gerçek ve tüzel kişi işletmeler için Hazine Destekli KGF kefaleti ile ‘İşe Devam Finansman Desteği’ ve ‘Çek Ödeme Destek Finansmanı’ ürünlerimizi devreye aldık. Bireysel müşterilerimize ise yine KGF garantörlüğünde ‘Bireysel İhtiyaç Desteği Finansmanı’ ürünümüzle yaklaşık 3.5 milyar TL finansman desteği sağladık. Pandemiden en fazla etkilenen kesimlerden olan KOBİ’lerimiz için de finansman imkânı oluşturarak; başta imalat, toptan ve perakende ticaret, tarım, inşaat olmak üzere birçok sektörün yanında olduk” ifadelerine yer verdi.

“KOBİ’lere 3.3 milyar liralık destek”

Vakıf Katılım Genel Müdürü İkram Göktaş, başta ‘Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi’ olmak üzere Hükümet tarafından çıkartılan paketlerle ve Vakıf Katılım’ın özel gayretleri ile yaklaşık 4.5 milyar lira destek sağladıklarını söyleyerek, “Büyük emek harcayarak son dönemde ekonomimize 4.5 milyar lira kaynak ayırırken, bu kaynağın 3.3 milyar TL’sini sadece KOBİ olarak tanımladığımız küçük ve orta büyüklükteki işletmelerimize aktardık. Bunu yaparken de temel hedefimiz ekonomideki çarkların dönmesi, ticaretin devam etmesi, imalat sanayinin, ihracatın büyümesi idi. Ancak bu desteği sağlarken bizden destek alan firmaların ülke ekonomisine katkı sunmalarını, istihdamda gerileme yolunu seçmemelerini istedik. Bunun için de her bir müşterimizle temas kurduk, bizi her zaman olduğu gibi en önemli ortakları olarak görmelerini sağlayarak kendilerine destek verdik. İstikrar ortamının sürmesinin temini için üzerimize düşeni fazlasıyla yerine getirmekten asla kaçınmadık” dedi.

“Konut piyasasına can suyu verdik”

Türkiye’de son dönemde durgunluk dönemine giren ve pandemi sürecinden de olumsuz etkilenen konut piyasasına da destek olduklarını söyleyen Göktaş; 1 yıl ödemesiz, uzun vadeli konut finansmanı sağladıklarını ifade ederek şöyle konuştu: “Sahip olduğumuz dayanışma ruhu ile hem inşaat sektörüne hem de ev sahibi olma hayali kuran vatandaşlarımıza destek olduk. Ödeme kolaylığını önceleyen konut finansmanı ürün paketlerimizle vatandaşlarımızın konut sahibi olmaları için çaba sarf ettik. Vatandaşlarımızın hayallerinin gerçek olmasını sağlarken, cazip konut finansmanı oranlarımız ile inşaat sektörüne de can suyu olarak bu süreçte onların da nefes almasını, önlerini görmesi sağladık.”