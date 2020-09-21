İlk kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım, 25.06.2015 tarihinde kurulmuştur. Vakıf Kültürü ile faizsiz bankacılık normlarını harmanlanmasıyla kurulan Vakıf Katılım, kısa bir süre zarfından binlerce müşteriye hizmet veren katılım bankaları arasında yereni almıştır. Vakıf Katılım, faize bulaşmak istemeyen vatandaşların kol kanat gererek, konut finansman desteği ile binlerce aileye hayalindeki eve sahip olmanın mutluluğunu yaşamakta.

Vakıf Katılım konut finansman oranları

Vakıf Katılım konut finansman kullanılarak istediğiniz eve anında sahip olabilirsiniz. Vakıf Katılım konut finansman kullanılarak almak istediğiniz konutun ekspertiz değerinin yüzde 80’i oranında konut finansmanı çekebilirsiniz. Vakıf Katılım konut finansman sayesinde 120 aya kadar vade imkanlarından yararlanabilirsiniz. Vakıf Katılım konut finansmanı ile istediğiniz gibi ödeme seçeneklerini kullanarak konut finansman taksitlerini ayarlayabilirsiniz.

Vakıf Katılım konut finansmanı başvuru şartları neler?

Vakıf Katılım konut finansmanı başvurusu yapacaklar, Vakıf Katılım konut finansmanı için gerekli belgelerin neler olduğunu merak etmekte. İşte Vakıf Katılım konut finansman başvurusu belgeleri:

Vakıf Katılım sıfır ve 2 el konut finansmanı oranları

Vakıf Katılım sıfır konut finansman oranları, Vakıf Katılım ikinci el konut finansman oranı nedir? Sorular da yine Vakıf Katılım üzerinden konut finansmanı çekecek müşteriler tarafından sorgulanmakta. İşte Vakıf Katılım sıfır ve 2 el konut finansmanı oranları:

Vakıf Katılım taşıt finansman oranı

Taşıt almak isteyenler faizsiz bankacılık faaliyeti sürdüren Vakıf Katılım taşıt finansman oranlarını araştırıyor. Vakıf Katılım üzerinden sıfır ve ikinci el otomobil alımlarını gerçekleştirebilirsiniz. Peki Vakıf Katılım’dan taşıt finansmanı asıl alınır?

Vakıf Katılım taşıt finansmanı oranları

Vakıf Katılım taşıt finansmanı kullanmak isteyenleri için, kamu bankası olan Vakıf Katılım büyük kolaylık sağlamakta. Vakıf Katılım, taşıt finansman kullanacalara 48 aya kadar vade imkanının yanında yüzde 30’dan başlayan peşinat oranları ile 5 yaşına kadar ikinci el araç finansmanı kullandırmakta.

Vakıf Katılım taşıt finansman başvuru belgeleri neler?

Vakıf Katılım taşıt finansman tutarları

Vakıf Katılım ne kadar taşıt finansmanı veriyor? Vakıf Katılım’dan taşıt finansmanı çeksem ne kadar geri ödeme oluyor? Vakıf Katılım taşıt finansmanı vade tarihleri, Vakıf Katılım taşıt finansmanı tahsis ücreti, Vakıf Katılım taşıt finansmanı tutarı aşağıdaki tabloda yer almakta

Vakıf Katılım Mobil Şube

Tek PİN ile giriş imkanı sağlayan Vakıf Katılım Mobil Şube sayesinde; para transferi, ödemeler ve QR Kod ile para çekme gibi birçok bankacılık işlemi her an elinizin altında.

Vakıf Katılım arsa finansmanı

Arsa alacaklar Vakıf Katılım arsa finansman tutarlarını merak ediyor. Tasarruflarını arsa olarak değerlendirmek isteyenler faizsiz bankaların arsa finansman oranlarını araştırıyor. Kumu katılım bankası olan Vakıf Katılım arsa finansmanına hemen başvuruda bulunabilirsiniz. Vakıf Katılım arsa finansman tutarlarını 60 aya kadar vade olanaklarıyla kullanabilirsiniz.

Vakıf Katılım arsa finansman ne kadar?

Vakıf Katılım arsa finansmanı yüzde yüzde kadar verilmekte. Vakıf Katılım üzerinden arsa finansmanı çekmeniz durumunda 60 aya kadar vade imkanlarından yararlanabilirsiniz.

Vakıf Katılım ATM şubeleri

Vakıf Katılım'da kamu bankaları ve PTT ATM'lerinden pek çok bankacılık işlemlerini ücretsiz gerçekleştirebilirsiniz. Vakıf Katılım ATM şubeler için tıklayınız.

Vakıf Katılım ATM’lerinden aşağıdaki ücretsiz işlemler gerçekleştirebilirsiniz.

Kredi kartı ile özel cari hesabından para çekme

Kredi kartı ile özel cari hesabı bakiye sorma

Kredi kartı ile özel cari hesabına para yatırma

Kredi kartı ile kredi kartı borcu ödeme

Kredi kartı ile kredi kartı borcu sorgulama

Kredi kartı ile kredi kartı limit sorgulama

Banka kartı ile özel cari hesabına para yatırma

Banka kartı ile kredi kartı borcu ödeme

Banka kartı ile kredi kartı borcu sorgulama

Banka kartı ile bakiye sorgulama

Banka kartı ile hesaptan para çekme

Kredi kartı şifre işlemleri

Vakıf Katılım cari hesap açma

Vakıf Katılım müşterileri, vadesiz olarak açtıkları cari hesapları, istedikleri zaman para yatırılıp çekebilmekteler.

Vakıf Katılım katılma hesabı

Vakıf Katılım müşterileri, kamu katılım bankası olan Vakıf Katılım üzerinden katılma hesabı açabilirler. Katılım hesabı sayesinde küçük ya da büyük tasarruflarınızı faizsiz bankacılık ilkesi doğrultusunda yüksek kar oranlarına sahip olup, katılım hesabı ile yatırımlarınızı doğru değerlendirmiş olursunuz.

Vakıf Katılım iş yeri finansmanı

İşyeri açmak isteyen vatandaşların imkadına yine Vakıf Katılım yetişmekte. Vakıf Katılım, diğer finansmanlarda olduğu gibi gayrimenkul finansmanlarında da müşterilerin yayında yer almakta. Vakıf Katılım iş yeri finansmanıyla, 60 ay vadeyle %100'e kadar finansal desteği sağlamakta.

Vakıf Katılım bireysel emeklilik

Vakıf Katılım bireysel emeklilik nasıl olunur? Tasarrufların faiz hassasiyeti ile değerlendirildiği, birikimlerin devlet katkısı ile desteklendiği sistem ile huzurlu bir emeklilik düşünenler için adres Vakıf Katılım’dır.

Vakıf Katılım E-Katılma hesabı nasıl açılır? Vakıf Katılım E-Katılma hesabı kampanya şartları neler?

Vakıf Katılım üzerinden e katılma hesabı ile kar payınız yüksek olsun istiyorsanız ilk yapmanız gereken Vakıf Katılım katılım hesabı açmak olmalıdır. Vakıf Katılım katılım hesabı internet şube, mobil şube ya da müşteri hizmetlerini arayarak hızlı ve kolay bir şekilde açabilirsiniz.

Vakıf Katılım katılım hesabı kampanya şartları neler?

Vakıf Katılım müşteri hizmetleri

Vakıf Katılım müşteri hizmetleri numarası: 0850 202 1 202 ya da 444 44 77