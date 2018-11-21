Vakıf Emeklilik'ten kolaylık

Otomatik BES’te kademeli geçiş devam ediyor. Sektördeki şirketler de Otomatik BES’te işverenlere birçok yenilik sunuyor. Bugüne kadar teknolojiyi işin içine katarak call center, operasyonel verimlilik, müşteri deneyimi gibi konularda lider ve yenilikçi bir vizyon belirleyen Vakıf Emeklilik de, Otomatik BES’te işverenlere sunduğu yenilikçi hizmetlerle sektörde öne çıkıyor.

Vakıf Emeklilik, Otomatik Bireysel Emeklilik Sistemi’ne (BES) katılımı kolaylaştırıyor. Kurumun ‘Hızlı Otomatik BES’ uygulaması sayesinde işlemler daha hızlı yapılıyor.

Genel Müdür Özgür Obalı, BES tarafında kurumlar için özel uygulamalar ve katkı payı alternatifleri sunduklarını dile getirdi. Obalı, 2019’da uygulamaya koyacakları Otomatik Katılım Sistemi (OKS) 2.0’den de umutlu olduklarını da kaydetti.

Otomatik BES çerçevesinde müşterilerine mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanları hizmet sunan Vakıf Emeklilik, WhatsApp şube ve online sistemler ile sektörde yenilikçi adımlar atmaya devam ediyor.

Otomatik BES’e özel olarak kurduğu çağrı merkezi, WhatsApp şube ve tamamen online sistemler üzerinden yürütülen süreçler ile sektörde yenilikçi adımlar atan Vakıf Emeklilik; müşterilerine mobilden, web ortamından, çağrı merkezinden ya da yüz yüze danışmanları ile istedikleri an, istedikleri yerden hizmet sağlıyor.