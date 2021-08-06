  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Muğla'da yangın başka bir ilçeye daha sıçradı!
Askeri darbenin yapıldığı ülkede yeni gelişme!
Meteorolojiden altı bölge için ikaz
Tokyo'da bıçaklı saldırı: En az 10 yaralı
Korona Virüs Vakaların patladığı ABD'de nüfusun yarısının aşılandığı açıklandı
Korona Virüs

Vakaların patladığı ABD'de nüfusun yarısının aşılandığı açıklandı

ABD'nin Beyaz Saray Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, ülke nüfusunun yarısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki dozunu da yaptırdığını açıkladı. Diğer taraftan ABD'de Kovid-19 vakaları son 6 ay içindeki en yüksek sayıya çıktı.

Yeniakit Publisher
2021-08-06 21:18:00 - 2021-08-06 21:23:23
Vakaların patladığı ABD'de nüfusun yarısının aşılandığı açıklandı

ABD'nin Beyaz Saray Veri Direktörü Dr. Cyrus Shahpar, ülke nüfusunun yarısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının iki dozunu da yaptırdığını açıkladı.

Shahpar, Twitter hesabından yaptığı duyuruda, "Amerikalıların yüzde 50'si (her yaştan) şimdi tam olarak aşılanmıştır. Yola devam." ifadesini kullandı.

Veri Direktörü, bir gün önce ilk aşılarını yaptıran 555 bin kişiyle birlikte toplam 821 binden fazla doz aşı yapıldığını, bu aşılarla ülke nüfusunun yarısının Kovid-19 aşısı yaptırmış olduğunu belirtti.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) internet sayfasındaki dünün verilere göre, ABD nüfusunun yüzde 49,9'unun tamamen aşılandığı, 12 yaş üstü nüfus baz alındığında ise bu oranın yüzde 58,4'e çıktığı bilgisi paylaşılmıştı.

ABD'de Kovid-19 aşısının ilk dozu yaklaşık 9 ay önce, 14 Aralık 2020'de uygulanmaya başlanmış, CDC'ye göre nüfusun 4'te 1'inin aşılanması yaklaşık 4 ay sürmüştü.

Vaka sayısı son 6 ayın zirvesine çıktı

ABD'de Kovid-19 vakaları son 6 ay içindeki en yüksek sayıya çıktı. Son verilere göre, 4 Ağustos’ta ülke genelinde 100 binden fazla yeni korona vakası tespit edildi.

Reuters haber ajansına göre, son bir haftada günlük yeni vaka sayısı ortalaması 94 bin 819’a ulaştı. Buna göre, günlük yeni vaka sayısı ortalaması bir ay içinde beşe katlanmış oldu.

Ölümlerde de artış var

Koronavirüse bağlı ölümler de son haftalarda artışa geçti. Bu artış, günlük ortalama 377 ölümün kaydedildiği geçen hafta içinde, yüzde 33 olarak belirlendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay