Vakaların arttığı kentte 10 gün karantina kararı
Çorum Merkez Atçalı ve Gök köyü ile Osmancık İlçesi’nin Doğan ve Sungurlu İlçesi’nin Kemallı köylerinde koronavirüs vaka sayıları artınca 10 günlük karantina uygulamasına karar verildi.
Çorum İl Hıfzıssıhha Kurulu'nun aldığı karar ile izolasyon tedbirleri kapsamında Çorum Merkez Atçalı ve Gökköy köyleri; filyasyon, denetim, anonslar ve diğer tüm uyarılara rağmen vaka sayılarındaki artış nedeniyle 10 gün karantinaya alındı.
İki köy daha karantinaya alındı
İlçe Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararı ile Osmancık'ın Doğan Köyü, 31 Aralık akşamdan itibaren 10 gün süreyle karantinaya alındı. Sungurlu'da da Kemallı Köyü'nde izolasyon tedbirleri kapsamında 10 gün süreyle karantina kararı alındı. Karantina kararı izolasyon tedbirleri kapsamında gerçekleşti.