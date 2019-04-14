Vakalar giderek artıyor! Türkiye sınırında erkek cesedi bulundu Van-İran sınırında bir çoban tarafından, iki gün önce de 6 erkek cesedinin bulunduğu bölgede yine bir erkek cesedi bulundu.

Van'ın Başkale ilçesinde İran sınırında bir erkek cesedi bulundu. Alınan bilgiye göre, İran sınırı Böğrüpek Mahallesi yakınlarında yerde birisinin hareketsiz yattığını gören çoban, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekiplerin yaptığı incelemede, erkek olduğu belirlenen kişinin yaşamını yitirdiği tespit edildi. Pakistan uyruklu bir kişiye ait evrak bulundu Başkale Devlet Hastanesi morgunu kaldırılan ceset, daha sonra Van Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Cesedin üzerinde Pakistan uyruklu bir kişiye ait evrak bulundu. Bu arada iki gün önce de olay yeri yakınlarında 6 erkek cesedi bulunmuştu.

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