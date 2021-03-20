Vakalar artıyor yasaklar kapıda

Göksel Çağlav Ankara

Sağlık Bakanlığı’nın her gün açıkladığı turkuaz renkli koronavirüs tablosunda, yeni kontrollü normalleşme ile birlikte vaka sayılarında yaşanan büyük artış, tehlike çanlarının çaldığını gösteriyor. Alınan tedbirlerin gevşetilmesi, aşılama çalışmalarının artarak devam etmesiyle vatandaşlarda büyük bir rehavet gözlenmeye başladı. Özellikle mesafe, maske ve hijyen kuralları bir tarafa bırakılarak, bireysel mücadelede gösterilmesi gereken özen yok olmaya başladı. Kapalı ve kalabalık ortamlarda mesafenin hiçe sayıldığı, maskelerin burnu kapatmayacak şekilde kullanıldığı, özellikle gençlerin kuralları hiçe sayıldığı görüntüler endişe uyandırmaya başladı. Ayaküstü yemek satıcılarının olduğu bölgelerde maskelerin çıkartılarak birden fazla kişinin aynı anda mesafelere uymayarak yemek yediği, bir şeyler içtiği görevliler tarafından tespit edilince, “Maskeli nasıl yenilebilir içilebilir ki?” bahaneleri üretilmeye başlandı.

Aşılama hızının artması gerekiyor

Vakaların artışına ilişkin Akit’e değerlendirmelerde bulunan Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu ikinci Başkanı Dr. Hacı Yusuf Eryazğan, denetimlerin artırılarak, habersiz ve ani baskınlarla yapılması gerektiğini belirti. Artan vaka sayılarının geçtiğimiz sene aralık ayı verilerinin üzerine çıktığını söyleyen Eryazğan, “Geçen sene vaka sayıları ile alınan tedbirlerin, şimdiki vaka sayıları ile alınan tedbirleri karşılaştırdığımızda insanların özellikle çok yüksek riskli illerden (Kırmızı) diğer düşük illere bir seyahat kısıtlaması olmadığı ve toplu alanlarda birlikte bulunabildikleri görülüyor. Bu vaka sayısı artışının başında geliyor. Bu nokta da hem alınacak önlemlerin artırılması hem de aşılama ile ilgili hızın artırılması gerekiyor” dedi. “Aşı tedarikinin yüksek bir şekilde temin edilmesi vaka sayılarının azalmasını sağlayacağını belirten Eryazğan, “Okullarda yüz yüze eğitim başladı, öğretmenlerimizin tamamının bir an önce aşılanması gerekiyor. Özellikle okullarda kontrollerin artırılması gerekiyor. Kontroller sadece okullarda değil kalabalık olan her yerde kontrollerin yapılması gerekmekte. Haberli denetim olmaması gerekiyor.

İçişleri Bakanlığı ve ilgililer uzun bir süredir denetimler yapıyor. Ancak salgın döneminde habersiz, ani ve sivil kişilerin baskınları yapması gerekiyor” uyarılarında bulundu.

Sağlık Bakanı televizyon uyarılarını sıklaştırmalı

Koronavirüs vakasının Türkiye’de görülmeye başladığı günden bu yana neredeyse her gün televizyonlardan bilgilendirme toplantıları düzenleyen Sağlık Bakanı Fahretin Koca’nın son günlerde bunu seyrekleştirdiğine dikkat çeken Dr. Eryazğan, “Sayın bakan bunu sıklaştırmalı. Vatandaşlarımızın uyarılması konusunda sayın bakanın daha sık televizyonlara çıkarak bunu yapması gerekiyor. Bakanın verdiği demeçler daha etkili oluyordu. Özellikle kırmızı illere giriş ve çıkışların kısıtlanması veya HES kodu uygulamasının getirilmesi gerekiyor. Bu noktalarda denetimlerin artırılması gerekli. Vatandaşların bireysel önlemlerine eskisinden daha fazla dikkat etmesi gerekiyor” dedi.