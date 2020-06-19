Vaka sayısı artınca Emin Çölaşan coştu... Korona geçer de bu virüs nasıl geçer?
Sözcü paçavrasında kalem oynatan Emin Çölaşan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları sonrası salyalarını akıttı.
Sözcü isimli paçavrada kendisine verilen köşede kalem karalayan Emin Çölaşan, 1 Haziran'da başlayan normalleşme süreciyle birlikte artış gösteren koronavirüs vakaları üzerinden başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu'na iftiralarla saldırdı.
Dünyanın önde gelen ülkelerinin sınıfta kaldığı koronavirüs pandemisine karşı verilen başarılı mücadeleyi baltalamaya çalışan Çölaşan, Sağlık Bakanı Koca ile Bilim Kurulu üyelerinin dikkate alınmadığını iddia etti.
"Talimatlar saraydan veriliyor" diyen Emin Çölaşan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldı.
Muhalefeti aratmadı
"Maske takalım... Başka?" başlıklı yazısında Çölaşan'ın muhalefetin türlü yalanlarla karşı çıkarak karalamaya çalıştığı Şehir Hastaneleri'ni de görmezden gelmesi ise şaşırtmadı.