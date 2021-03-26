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Sağlık Vaka sayısı 30 bine dayandı! Rakamlar endişe verici
Sağlık

Vaka sayısı 30 bine dayandı! Rakamlar endişe verici

Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı 26 Mart koronavirüs tablosuna göre; Türkiye'de son 24 saatte 220 bin 985 Kovid-19 testi yapıldı, 29 bin 81 kişinin testi pozitif çıktı, 153 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-26 20:24:00 - 2021-03-26 20:54:31
Vaka sayısı 30 bine dayandı! Rakamlar endişe verici

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 153 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 29 bin 81 yeni vaka sayısının olduğu açıkladı.

26 Mart koronavirüs tablosu

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye’nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 153 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 30 bin 772’e yükseldi.

Toplamda 37 milyon 433 bin 913 test yapıldı. Bugün yapılan 220 bin 985 testten, 29 bin 81 yeni vaka sayısı, bin 253 kişi de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 3 milyon 149 bin 94 olduğu, bugün iyileşen 20 bin 208 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 2 milyon 921 bin 37’a yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 4,2, ağır hasta sayısının ise bin 810 olduğu açıklandı.

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