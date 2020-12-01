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Gündem Vaka artışlarının sebebi, kuralların esnetilmesi ve tedbirsiz vatandaşlar
Gündem

Vaka artışlarının sebebi, kuralların esnetilmesi ve tedbirsiz vatandaşlar

Salgınla mücadeledeki başarısı ve dinamik sağlık sistemiyle dünya ülkelerinden pozitif ayrışan Türkiye’de alınan tedbirlere rağmen vaka ve ölüm sayıları yeniden artışa geçti.

Yeniakit Publisher
2020-12-01 10:09:00 -
Vaka artışlarının sebebi, kuralların esnetilmesi ve tedbirsiz vatandaşlar

 Resul Ekrem Şahan  Ankara 

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) Yönetim Kurulu 2. Başkanı Dr. H. Yusuf Eryazğan, salgının başından beri Aile Hekimleri olarak uyardıkları noktalarda hâlâ sıkıntıların bulunduğunu belirterek “Şu andaki vaka ve ölüm sayısının çokluğu biz hekimlere şaşırtıcı gelmiyor. Açıkcası 1 Haziran’da AVM’lerin açılması ve ekonominin takip edilmesinden kaynaklı kuralların esnetilmesi, bazı vatandaşların da kurallara riayet etmemesinden kaynaklı olarak bu sonuç kaçınılmazdı” dedi.

Katı kurallar getirilmeli!

Eryazgan, şöyle devam etti: “Elimizde şu anda bir aşı yok. Ne var. Tedbir var. Vatandaşın ekonomik sıkıntılardan dolayı sürekli dışarıda olması, otellerin, AVM’lerin, tatil merkezlerinin açılması ve kuralların gevşetilmesi salgının bu noktalara gelmesine sebep oldu. Açıkçası kuralların kesin ve kati olması, ekonomik açıdan da insanların desteklenebilir olması gerekmekteydi. Ne yazık ki bunlar yapılmadığı için buralara gelindi.”


Yeni Akit Gazetesi
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