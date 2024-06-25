Vaiz Gökalp: Anız yakmak İslam dininde yasaklanmıştır

Anız yakmanın zararları hakkında bilgi veren Cizre Müftülüğü ilçe Vaizi Abdullah Gökalp, dolaylı olarak canlıların ölümüne sebebiyet verildiği için anız yakmanın dinen haram olduğunu söyledi.

Genellikle ikinci ürün ekimi için yakılan anız; çevreye, toprağa ve canlılara zarar verirken, telafisi mümkün olmayan zararlara da neden oluyor.

Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber anız yakma vakalarının arttığı bu dönemlerde, anız yakmanın canlılara zarar verdiği için dinen yasaklandığını söyleyen Cizre Müftülüğü ilçe Vaizi Abdullah Gökalp, anız yakmalar hakkında İLKHA'ya değerlendirmelerde bulundu.

"İslam dininde her yasağın altında hikmetler vardır"

Anız yakmanın faydasından çok zararının olduğu bilimsel olarak kanıtlandığını ifade eden Gökalp, "İslam dininde yakma usulü ile ateşe verilen anızlarda meydana gelen yangınlarda yeryüzünde yaşayan canlıların ve hayvanların öldürülmesinden dolayı bilerek veya bilmeyerek canlıların ölümüne sebebiyet verildiğinden dolayı anız yakmak İslam dininde yasaklanmıştır. Peygamber Efendimiz Sallallahu aleyhi Vesellem bir hadisinde 'her canlı sevgiyi hak eder.' diye buyurmuştur. Anız yakılırken dolaylı olarak canlıların ölümüne sebebiyet verdiğimiz için kesinlikle anız yakma haramdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nun verdiği fetvada da anız yakılmasından ötürü meydana gelen ölümlerin, bu canlıların ölümüne sebep olduğundan dinen anız yakmak haram sayılmıştır. İslam dininde her yasağın altında hikmetler vardır. Çiftçilerin anızı yakmasındaki amaç hasattan sonra toprakta kalan fazla otları zahmet çekmeden temizlemektir. Toprak verilen ateşle içindeki birçok minerali ve yararlı olan şeyleri de yakıyor. Bilimsel araştırmalar sonucunda da yakılan toprağın verimliliğinden çok verimsiz hale geldiği görülmüştür. Toprak içindeki organik maddelerin yakılıp yok edilmesi, toprak içindeki karbon ve azotun yok olmasıyla toprakta verimlilik yok oluyor. Toprağın içinde yaşayan canlılar tabiatın dengesini sağlayan canlılardır. Anız yakılırken o canlıların ölümüne sebep verdiğiniz için toprağı verimli olmasından çıkarıp verimsiz hale de getiriyorsunuz. Dolayısıyla anız yakmanın faydasından çok zararlı olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bazı Avrupa ülkelerinde toprak yılda 2 ya da 3 kez ekilip biçilirken, burada yakılan anızlar sebebiyle toprak yılda bir kere ekilebiliyor. Tabiatın dengesini sağlayan ve toprağın içinde bulunan canlı hayvanların öldürülmesi, verimli organiklerin yakılması, kaynaklanan zararlar da göz önünde bulundurduğunda anız yakmanın bilimsel ve dini boyutunda zararlı olduğunu görebiliyoruz." ifadelerine yer verdi.

"Cenabı Allah'ın bize emanet bıraktığı bu çevreye ve canlılara sahip çıkmalıyız"

Tarla sahipleri ve vatandaşlara anız yakmalarına karşı uyarıda bulunan Vaiz Gökalp, "Peygamber Efendimiz bir hadisinde, 'Toprak Allah katında bize verilen en büyük nimetlerdendir.' diye buyuruyor. Toprak bir sebeptir ama verilen en büyük nimettir. Bunu göz önünde dondurarak bir de içinde bulunan canlılar tabiatın dengesini kuran en önemli unsurlardır. Nesiller boyu bize emanet bırakılan bu çevremizi bizim de korumamız lazım ki bizden sonraki nesillere aktarmamız gerekmektedir. Bu emanete sahip çıkma herkesin birinci derece görevidir. Allah, Kur'an-ı Kerim'de, 'Yeryüzünde yürüyen bütün canlılar sizin gibi bir toplumdur.' Cenab-ı Allah, yeryüzünün bir parçası olarak bu canlıları hayvanları yaratmıştır. Dolayısıyla anız yakmak usulü ile çevreye, toprağa zarar vermek hiçbirimizin hakkı yoktur. Bu emaneti bize geldiği şekli ile bizden sonraki nesillere temiz şekilde teslim etmemiz lazım. En önemli husus hepimizin bu konuda duyarlı olmasıdır. Çünkü Allah, ayeti kerimede, 'İnsan, kendisinin başıboş bırakılacağını mı sanır?' diye buyuruyor. Bizler de sorumluluk altındayız. Cenab-ı Allah'ın bize emanet bıraktığı bu çevreye ve canlılara sahip çıkmalıyız. Özellikle yaz aylarında ana yol kenarlarındaki tarlalara dikkat etmesi gerekiyor. Ana yoldan geçen araçlarımızdan attığımız sigara izmaritleri belki büyük bir yangına sebep verebilir. Bir yıllık emek bir çırpıda heba olabilir. Bu konuda vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmaları gerektiğini inanıyorum. Halkımızı, tarla sahiplerini bu konuda duyarlı olmalarını bekliyoruz." dedi. (İLKHA)

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