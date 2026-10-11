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Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

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AA Giriş Tarihi:

Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez de denizler için uyarı yaptı. Akdeniz bölgesinde fırtına etkili olacak.

#1
Foto - Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.

#2
Foto - Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

#3
Foto - Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

#4
Foto - Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgârın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.

#5
Foto - Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak

Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

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