Meteorolojiden bu kez denizler için uyarı geldi! Fırtına kopacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez de denizler için uyarı yaptı. Akdeniz bölgesinde fırtına etkili olacak.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü bu kez de denizler için uyarı yaptı. Akdeniz bölgesinde fırtına etkili olacak.
Doğu Akdeniz'in doğusu ve Batı Akdeniz'in doğusu için fırtına uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Doğu Akdeniz'in doğusunda rüzgarın, bugün akşam saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan, yarın ilk saatlerden sonra doğu ve güneydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, yarın sabah saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Batı Akdeniz'in doğusunda, rüzgârın bugün öğle saatlerinden itibaren doğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına olarak eseceği tahmin ediliyor.
Fırtınanın, akşam saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
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