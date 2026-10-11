En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!
Insıder Monkey, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin bulunduğu ülkeleri sıraladı. İşte Türkiye'nin de aralarında olduğu en yakışıklı ülkeler listesi...
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.
Insıder Monkey, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin bulunduğu ülkeleri sıraladı. İşte Türkiye'nin de aralarında olduğu en yakışıklı ülkeler listesi...
Güzellik ve yakışıklılık algısı kültürden kültüre değişirken, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin hangi ülkelerde yaşadığına ilişkin hazırlanan listeler ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda erkeklerin dış görünüşlerine ve kişisel bakımlarına verdiği önemin artması, küresel bakım sektörünün de hızla büyümesini sağlıyor. Insider Monkey tarafından yayımlanan dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler listesi ise dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi. Farklı ülkelerin yer aldığı sıralamada Türk erkeklerinin konumu da merak uyandırdı. Peki, Türk erkekleri hangi ülkeleri geride bıraktı ve listede kaçıncı sıraya yerleşti?
20) ÇEKYA
19) PAKİSTAN
18) LÜBNAN
17) NORVEÇ
16) ÇİN
15) GÜNEY AFRİKA
14) DANİMARKA
13) KANADA
12) BİRLEŞİK KRALLIK
11) SUUDİ ARABİSTAN
10) ALMANYA
9) JAPONYA
8) ABD
7) HİNDİSTAN
6) TÜRKİYE
5) İTALYA
4) BREZİLYA
3) FRANSA
2) İSVEÇ
1) İSPANYA/ kaynak: haber7
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23