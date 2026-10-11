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En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

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En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Insıder Monkey, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin bulunduğu ülkeleri sıraladı. İşte Türkiye'nin de aralarında olduğu en yakışıklı ülkeler listesi...

#1
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Güzellik ve yakışıklılık algısı kültürden kültüre değişirken, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin hangi ülkelerde yaşadığına ilişkin hazırlanan listeler ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda erkeklerin dış görünüşlerine ve kişisel bakımlarına verdiği önemin artması, küresel bakım sektörünün de hızla büyümesini sağlıyor. Insider Monkey tarafından yayımlanan dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler listesi ise dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi. Farklı ülkelerin yer aldığı sıralamada Türk erkeklerinin konumu da merak uyandırdı. Peki, Türk erkekleri hangi ülkeleri geride bıraktı ve listede kaçıncı sıraya yerleşti?

#2
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

20) ÇEKYA

#3
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

19) PAKİSTAN

#4
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

18) LÜBNAN

#5
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

17) NORVEÇ

#6
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

16) ÇİN

#7
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

15) GÜNEY AFRİKA

#8
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

14) DANİMARKA

#9
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

13) KANADA

#10
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

12) BİRLEŞİK KRALLIK

#11
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

11) SUUDİ ARABİSTAN

#12
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

10) ALMANYA

#13
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

9) JAPONYA

#14
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

8) ABD

#15
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

7) HİNDİSTAN

#16
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

6) TÜRKİYE

#17
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

5) İTALYA

#18
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

4) BREZİLYA

#19
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

3) FRANSA

#20
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

2) İSVEÇ

#21
Foto - En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

1) İSPANYA/ kaynak: haber7

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