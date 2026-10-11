En yakışıklı ülkeler belli oldu! Bakın Türkiye kaçıncı sırada!

Güzellik ve yakışıklılık algısı kültürden kültüre değişirken, dünyanın en yakışıklı erkeklerinin hangi ülkelerde yaşadığına ilişkin hazırlanan listeler ilgi görmeye devam ediyor. Özellikle son yıllarda erkeklerin dış görünüşlerine ve kişisel bakımlarına verdiği önemin artması, küresel bakım sektörünün de hızla büyümesini sağlıyor. Insider Monkey tarafından yayımlanan dünyanın en yakışıklı erkeklerine sahip ülkeler listesi ise dikkat çekici sonuçlarıyla gündeme geldi. Farklı ülkelerin yer aldığı sıralamada Türk erkeklerinin konumu da merak uyandırdı. Peki, Türk erkekleri hangi ülkeleri geride bıraktı ve listede kaçıncı sıraya yerleşti?